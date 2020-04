Marco Maddaloni, sfogo e sacrifici per Olimpiadi: “Teste di c…”

Lo sfogo di Marco Maddaloni: risposta agli hater e spiegazioni sul posto in cui si sta allenando (non ha lasciato casa sua)

Marco Maddaloni si rivolge sempre in maniera diretta a tutti. Soprattutto ai suoi hater e a chi perde tempo a criticarlo – in maniera ingiustificata – sul suo profilo Instagram. Ha le spalle larghe (in ogni senso) e sa sempre come rispondere a un attacco virtuale: oggi si è voluto rivolgere a tutti quelli che gli hanno puntato il dito contro perché si allena fuori casa (ha tenuto a precisare tutto) e anche a chi non rispetta le misure di contenimento del Coronavirus, violandole con fin troppa leggerezza. Maddaloni si è fatto sentire attraverso un post molto loquace pubblicato sul suo profilo Instagram, con cui ha voluto precisare anche quanto si stia allenando per le qualificazioni alle Olimpiadi.

Olimpiadi, difficoltà per Marco Maddaloni: ecco cos’ha detto

La notizia del terzo figlio è recente, ma oggi il judoka Marco Maddaloni sta facendo parlare per lo sfogo social avuto su Instagram: “Teste di c…o! Scusate il linguaggio, ma è dovuto, altrimenti non capiscono che ce la sto avendo con loro. Vedete la foto sopra? Quel garage condominiale è da 50 giorni la mia palestra, la mia strada per correre, ecc… Ripeto: da 50 giorni le stesse cose in questo rettangolo e conosco altri atleti che come me stanno preparando la qualificazione olimpica nelle loro mure domestiche”. Non ha assolutamente abbandonato la propria abitazione per allenarsi: sta sfruttando il garage come palestra, tenendosi a distanza da tutti. Si sta allenando duramente per poter raggiungere quella forma fisica perfetta per affrontare le prossime Olimpiadi che, dal 2020, sono slittate al 2021 per via del Coronavirus.

Marco Maddaloni: “La vostra Olimpiade più aspettare, il nostro futuro no!”

Marco Maddaloni ha spiegato quanto sia importante rimanere in casa: rispettando tutte le norme, tutti ritorneranno a lavorare presto. Queste, le sue parole: “Prima di essere atleti, siamo tutti uomini ed oggi l’uomo è più importante dell’atleta, perché da atleta possiamo perdere un’Olimpiade ma da uomini stiamo perdendo la possibilità di dare il pane ed il futuro ai nostri figli, per questo lo ripeto, grandissime teste di c…o, restate a casa perché la vostra Olimpiade può aspettare, il nostro futuro no!”.