Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: terzo figlio in arrivo

Marco Maddaloni di nuovo papà: la moglie Romina Giamminelli è incinta

Si allarga la famiglia di Marco Maddaloni, judoka e vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Lo sportivo – cognato di Clemente Russo – sta per diventare padre per la terza volta. La moglie Romina Giamminelli, modella ed ex concorrente di Pechino Express, è infatti incinta. L’annuncio è arrivato a Verissimo, come fa sapere il comunicato stampa Mediaset che divulga gli ospiti della puntata di sabato 18 aprile 2020. Marco e Romina hanno mandato a Silvia Toffanin un video messaggio in cui parlano di come stanno affrontando questa quarantena e ne hanno approfittato per condividere la lieta notizia. Un sogno che diventa realtà visto che solo qualche mese fa la signora Maddaloni non aveva nascosto sui social network la voglia di avere un altro figlio. Che in realtà sarebbe il quarto visto che la coppia, come confessato qualche tempo fa proprio nel programma Mediaset, ha perso un bambino tempo fa.

La splendida famiglia di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno già due figli: Giovanni, 3 anni e mezzo anni, e Giselle, 1 anno e mezzo. I due hanno sempre sognato un terzo figlio e, nonostante i tempi difficili che viviamo, sono riusciti a mettere in cantiere questo ambizioso progetto.

Il matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli

Marco e Romina sono marito e moglie dal 2015: hanno rinnovato le promesse in Chiesa lo scorso settembre, dopo la vittoria di Maddaloni all’Isola dei Famosi.