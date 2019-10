Marco Maddaloni e Romina, veto al matrimonio: nessun minore di 18 anni

Al matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli non c’era nessun minorenne

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono tornati in tv per raccontare il loro recente matrimonio. Dopo Verissimo, il judoka e la modella sono stati ospiti di Vieni da me di Caterina Balivo. Quest’ultima era tra gli invitati alle nozze ma non è riuscita ad esserci per motivi di lavoro. All’evento erano però presenti tantissime persone tra famigliari, amici e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tanti ospiti ma tutti maggiorenni. E sì, perché come rivelato dai novelli sposi in diretta tv è stato applicato sull’invito un particolare veto: quello di non venire alla festa con minori di 18 anni.

La confessione di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli a Vieni da me

“All’inizio c’erano 360 invitati, poi c’è stata una scrematura. Sono venuti meno quelli che hanno ricevuto all’ultimo l’invito. E poi abbiamo vietato ai minori di 18 anni di venire. Quando abbiamo messo questo veto la lista si è sfoltita ancora di più e alla fine erano solo 200 persone”, hanno raccontato Marco Maddaloni e Romina Giamminelli a Vieni da me. Tra i numerosi invitati tanti ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, il reality show che lo sportivo ha vinto la scorsa primavera. Tra questi: Paolo Brosio (che ha avuto pure il compito di leggere le Sacre Scritture in Chiesa), Ghezzal, Luca Vismara, Marina La Rosa, Aaron Nielsen, Youma.

Al matrimonio di Marco Maddaloni anche l’ex corteggiatore Mattia Marciano

Tra i Vip presenti alle nozze di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli pure Laura Maddaloni e Clemente Russo, cognati di Marco e Romina, e Mattia Marciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché amico da tempo della coppia.