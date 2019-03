Laura Maddaloni a Pomeriggio: ecco perché Marco Maddaloni è rimasto all’Isola dei Famosi dopo la morte della nonna

Ha fatto parecchio scalpore la scelta di Marco Maddaloni di restare sull’Isola dei Famosi nonostante la morte della nonna. In molti si aspettavano un ritiro da parte del naufrago ma il campione di judo ha scelto di rimanere ed è addirittura arrivato in finale insieme a Marina La Rosa, Sarah Altobello, Luca Vismara, Aaron Nielsen. Laura Maddaloni, sorella di Marco e moglie di Clemente Russo, ha spiegato a Pomeriggio 5 i motivi che hanno portato il fratello a prendere questa decisione così importante. Un decisione che nessuno si aspettava e che ha sicuramente cambiato le sorti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Le parole di Laura Maddaloni su Marco Maddaloni

“Ci sono persone che anche in questi momenti non si limitano con le parole. Se mio fratello è rimasto lì è perché sa che fuori ci siamo noi, ci siamo sempre stati. Siamo una famiglia unita. In questo momento c’è bisogno di stare vicini solo ad una persona: mio padre. E per questo ci siamo io e mio fratello Pino. Non aveva senso che Marco andasse via, anche perché mia nonna voleva che restasse lì“, ha dichiarato Laura Maddaloni a Barbara d’Urso. La moglie di Clemente Russo si è pure emozionata nel parlare della nonna, tanto che ha voluto lanciare un messaggio importante.

Il messaggio di Laura Maddaloni a Pomeriggio 5

“Voglio dire una cosa importante: quando ami una persona bisogna dire “ti amo” più spesso e godersela quando è in vita e non dopo”, ha aggiunto Laura Maddaloni a Pomeriggio 5.