Isola dei famosi, comunicata a Marco Maddaloni la morte della nonna: la notizia sconvolge il judoka e i suoi compagni

Oggi a Marco Maddaloni è stata comunicata una terribile notizia a l’Isola dei famosi. Il naufrago, dopo che è stato convocato dalla produzione, è stato messo a corrente del lutto che ha colpito in questi giorni la sua famiglia. Come molti avranno letto, giovedì 21 marzo la nonna di Marco Maddaloni è salita in cielo. A dare il triste annuncio è stato Clemente Russo, cognato di Marco. Molti quelli che si sono chiesti se la cosa avrebbe in qualche modo influenzato il percorso dello sportivo a l’Isola. Maddaloni, come mostrato oggi durante il daytime, ha deciso di rimanere in Honduras e non di ritirarsi. La notizia ha sconvolto lui e tutti gli altri naufraghi ma Marco, venuto a conoscenza di quello che era successo a casa, ha scelto comunque di rimanere.

Isola dei famosi, Marco Maddaloni sconvolto per la morte della nonna rimane in gara: ecco perché ha deciso di non ritirarsi dal reality

La morte della nonna, ovviamente, ha turbato molto Marco Maddaloni. Al suo dolore, come mostratoal daytime di oggi, si sono uniti anche gli altri naufraghi. Nessuno dei presenti a l’Isola dei famosi è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver saputo quello che era successo a Marco. Quest’ultimo, con il cuore a pezzi, ha tuttavia ribadito ai suoi compagni di essere intenzionato a non mollare. Il motivo, poi, lo ha spiegato in un confessionale. “Ho deciso di rimanere perché nel mio sangue scorre il sangue Maddaloni, che era anche il suo cognome, e so che lei non avrebbe voluto che mi ritirassi”, ha dichiarato lo sportivo.

Isola dei famosi, Marco Maddaloni ricorda la nonna: Marina La Rosa vicina alla sua sofferenza

Marco Maddaloni, dopo aver appreso della morte della nonna, è tra le braccia di Marina La Rosa che ha trovato maggiore conforto. “Per fortuna prima di partire gli ho portato a conoscere mio figlio”, ha affermato Marco ricordando gli ultimi momenti con la sua nonna.