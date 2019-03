Isola dei famosi: Marco Maddaloni lascia il reality? Grave lutto in famiglia

Isola dei famosi, grave lutto a casa Maddaloni: Marco lascia il reality?

Questo è un triste giorno per la famiglia di Marco Maddaloni. Come abbiamo appreso stamattina, è morta la nonna paterna del naufrago. A darne il triste annuncio è stato poche ore fa Clemente Russo, suo cognato. Sui social il campione di pugilato ha scritto: “Mi stringo al dolore di O’Maè, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di Judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita: sua madre”. Non sappiamo se la notizia sia già stata fatta arrivare a Marco o se la produzione de l’Isola dei famosi si stia già muovendo per avvisare il naufrago. La vera domanda che ci facciamo, tuttavia, è la seguente: che impatto avrà questa vicenda su Maddaloni? Influenzerà il suo percorso a l’Isola?

Isola dei famosi, Marco Maddaloni va via? Una notizia terribile ad un passo dalla finale

Certo è che, di fronte ad una grande perdita come questa, c’è da chiedersi se Marco Maddaloni continuerà il suo percorso all’interno del reality o se, al contrario, deciderà di ritirarsi da l’Isola dei famosi per stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato. Manca davvero poco alla finale e, il suo eventuale ritiro, potrebbe veramente rimescolare le carte in tavola. Una notizia del genere potrebbe compromettere l’intero percorso del judoka. Quale sarà la decisione di Marco?

Isola dei famosi, Marco Maddaloni in lacrime: la lettera del padre commuove il naufrago

Di essere molto legato alla sua famiglia Marco Maddaloni lo ha più volte ribadito a l’Isola dei famosi. Proprio ieri, nel leggere la lettere scritta a lui dal padre, il naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte ai suoi compagni. In un confessionale, poi, ha parlato anche del suo rapporto con i figli che, in questi anni, ha cresciuto cercando di insegnare loro gli stessi valori che i suoi genitori hanno trasmesso a lui.