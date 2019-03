Kaspar, Fogli e Maddaloni in lacrime a l’Isola dei famosi: Soleil sorprende

Marco Maddaloni e Riccardo Fogli in lacrime a l’Isola dei famosi: la reazione di Soleil Sorge

Una giornata ricca di emozioni quella di ieri per Marco Maddaloni e Riccardo Fogli. I due naufraghi, come mostrato oggi durante il daytime, hanno ricevuto da parte della produzione de l’Isola dei famosi delle lettere, fatte arrivare a loro in occasione della festa del papà. A Marco Maddaloni ha scritto il padre che, con le sue parole dolci, ha fatto scoppiare in lacrime lo sportivo. Forte emozione anche quella provata da Riccardo Fogli che, anche lui in lacrime, ha letto commosso e fiero la lettera scritta a lui da suo figlio. “Io amo mio figlio, lo proteggo, lui mi sostiene e mi da tutto. Mi da una forza e un’energia che non pensavo di avere”, ha detto il cantante dei Pooh a Soleil che, di tuta risposta, è scoppiata a piangere pensando alla sua famiglia.

Isola dei famosi, Riccardo Fogli piange pensando al figlio: Soleil sorprende con il suo racconto

Il modo in cui Riccardo Fogli ha parlato del figlio, e la lettera scritta da quest’ultimo al padre, ha colpito molto Soleil Sorge. Quest’ultima, dopo aver rivelato al cantante di sentire molto la mancanza della sua famiglia, non è riuscita a trattenere le lacrime neanche durante il suo confessionale. “La lettera del figlio di Riccardo ha aperto il mio vaso di pandora. La mia più grande debolezza è la famiglia. Mi sono sentita dire più volte che sono una regina di ghiaccio, ma questa è solo una corazza”, ha raccontato la Sorge che, per la prima volta, ha ammesso di non essere poi così forte e dura come spesso vuole far credere.

Isola dei famosi, sorpresa per Kaspar Capparoni: la lettera dei figli lo commuove

Una sorpresa speciale è stata fatta anche a Kaspar Capparoni che, dopo le lacrime versate per il mancato incontro con la moglie lunedì sera, ha ricevuto da parte della produzione una lettera scritta dai suoi figli per lui. L’attore ha apprezzato tantissimo la cosa e, in un confessionale, ha spiegato di sentire molto la loro mancanza.