Marco Liorni a bocca aperta: ragazza del pubblico ipnotizzata a Italia Sì

Italia Sì: ragazza del pubblico ipnotizzata in studio, Marco Liorni a bocca aperta

Una scena inedita quella a cui molti telespettatori di Rai 1 hanno assistito durante il pomeriggio di sabato 19 ottobre. Ad Italia Sì una ragazza del pubblico è stata ipnotizzata e il conduttore, Marco Liorni, è rimasto letteralmente a bocca aperta. C’è da dire che il gesto ha fatto rimanere incollato al televisore il pubblico e anche chi era presente in studio è rimasto senza parole. Anche se in Italia conosciamo bene queste scene, il cui protagonista è stato per tanto tempo Giucas Casella, dobbiamo dire che era davvero tanto tempo che non si vedevano questi momenti. La scena è stata incredibile, tanto che anche Liorni ha reagito, esponendo le sue emozioni.

Marco Liorni: “Ho avuto paura”, la reazione all’ipnosi della ragazza del pubblico

“Ho avuto paura!“, ha detto alla fine dell’ipnosi Marco Liorni. In effetti, chi ha seguito la puntata di Italia Sì di sabato 19 ottobre avrà di certo notato una certa preoccupazione negli occhi del conduttore ma in fondo non è successo nulla. In studio, è intervenuto un signore che ha raccontato di esser stato derubato senza accorgersene, e per questo è stata usata l’ipnosi per spiegare bene come alcuni giochi sulla mente possono ingannarci senza esserne a conoscenza.

Italia Sì, Raimondo Todaro: le battute sulla moglie

Dobbiamo dire che Italia Sì è un programma molto apprezzato e non solo per la conduzione gentile di Marco Liorni ma anche per gli ospiti che intervengono in ogni puntata. Tra di loro spiccano i nomi di Elena Santarelli (in vista per il suo primo libro) e Raimondo Todaro. Il ballerino professionista di Ballando ha fatto delle battute sulla moglie, la ballerina di Amici Francesca Tocca. Todaro ha detto: “Dovrei essere geloso quando presto mia moglie agli altri ballerini?“, il pubblico ha riso molto e l’intenzione di Raimondo è stata solo quella di scherzare e donare felicità al pubblico, presente in studio e quello da casa.