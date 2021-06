Marco Liorni e la moglie oltre la crisi: parla il conduttore di Italia Sì

Marco Liorni, 55 anni, a ruota libera sul rapporto con la moglie Giovanna, 51. Il conduttore in forza alla Rai si è raccontato al magazine Oggi in modo alquanto inedito visto che è assai riservato e difficilmente si sbottona sulla sua vita privata. Non stavolta. Con Giovanna ha avuto tre figli: un amore grande, sbocciato 24 anni fa, e vissuto lontano dai riflettori mediatici. Perché Liorni è così: quando c’è da lavorare e mostrarsi a milioni di telespettatori l’obiettivo della telecamera è suo ‘amico’; quando cala il sipario sulla giornata lavorativa preferisce starsene tranquillo, a godersi la famiglia.

Garbato, placido e assai pacato in tv, un poco litigioso nel legame di coppia. Dopotutto vale sempre il detto ‘l’amore non è bello se non è litigarello’. “Ho una parte femminile molto accentuata, ma Giovanna non ha quella maschile, quindi due anime femminili cozzano spesso”, racconta al settimanale, aggiungendo che spesso sia lui sia lei si “avvitano troppo nei ragionamenti”, finendo per scontrarsi. “Dovrei smettere di farmi tante domande, di mettermi in discussione. Vivrei meglio”, dichiara il conduttore di Italia Sì.

La pandemia ha costretto tutti dentro le mura domestiche e tante famiglie, vip e non, sono saltate. Come sono stati per lui e per Giovanna gli ultimi mesi? Mai periodo fu più proficuo dal punto di vista sentimentale. Liorni infatti spiega che ha passato tantissimo tempo con gli affetti più stretti, sondando degli aspetti di vita familiare mai analizzati prima.

Confida così che con la moglie si è avventurato in chiacchierate fino a notte fonda, facendo un “salto di profondità” nel rapporto. Dialogo, dialogo e dialogo: questo il ‘trend’ che gli ha permesso di affrontare anche “temi del passato” che aveva “rimosso”. Una sorta di auto psicanalisi che ha dato frutti ottimi.

“Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito”, spiega, lasciandosi poi andare ad una poderosa e zuccherosa dichiarazione sentimentale. “Io voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e tutti”, ha sottolineato Marco, allontanando qualsivoglia eventuale nuvola sul suo matrimonio.

Infine ha affrontato il capitolo riguardante la tv e la carriera. L’obbiettivo nel breve periodo è di far crescere il suo show, Italia Sì (programma in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno). C’è poi un sogno nel cassetto: quello che lo spinge a desiderare un giorno di timonare un varietà. Ogni cosa però a suo tempo e soprattutto se arriva in modo naturale. “Io non sgomito”, precisa. in maniera candida