Marco Liorni chiude ItaliaSì e sbarca a Reazione a Catena: tornei e novità

Niente vacanze per il conduttore: chiude un programma e ne apre un altro. Al via la nuova stagione del quiz dell’estate di Rai1

Non ci saranno vacanze per Marco Liorni. Sabato 5 giugno andrà in onda l’ultima puntata di ItaliaSì, confermato già per la quarta stagione in onda a settembre prossimo. Quella che sta per concludersi è stata una stagione difficile e uno dei programmi che ha più sofferto perle restrizioni anti-Covid. Molti ospiti hanno mandato messaggi in cui si dispiacevano di non potere andare in diretta, ma avevano giuste preoccupazioni o restrizioni legate ai viaggi. Attraverso i collegamenti, però, sono riusciti in ogni caso a dare spazio a tante satire, tenendo accesa la vocazione della trasmissione di raccontare tutti i colori della vita. Il conduttore sarà al timone di Reazione a Catena. La quindicesima edizione del gioco a premi, registrato a Napoli e in onda nella fascia preserale durante il periodo estivo in sostituzione de L’Eredità, sarà trasmesso da lunedì 7 giugno.

Nella prima settimana di emissione ci sarà la sfida dei campioni. Si affronteranno tra loro le otto squadre che nelle ultime due edizioni, quelle condotte da Liorni, sono rimaste per il maggior numero di puntate e il supercampione sarà proclamato domenica 13 giugno. Poi da lunedì 14 partirà l’edizione vera e propria con le nuove squadra. A causa delle norme di sicurezza anche quest’anno non ci sarà il pubblico in studio, ma in ogni caso Marco Liorni desidera che sia comunque l’edizione della rinascita. Ci saranno diverse novità a partire da un nuovo gioco in cui ogni squadra potrà rubare a quella avversaria secondi preziosi in vista della finale. Questo renderà il quiz ancora più avvincente. Ci sarà anche una nuova scenografia tutta colorata. Intervistato dal settimanale NuovoTv, il volto del primo canale della Tv di Stato ha dichiarato:

“Vogliamo dare ai telespettatori la sensazione di poter giocare tutti insieme sotto il segno della speranza e della rinascita che stiamo aspettando ormai da oltre un anno e che vogliamo costruire”

Reazione a Catena nuova edizione: Marco Liorni in onda fino al 26 settembre e poi L’Eredità

Saluterà il pubblico del preserale estivo di Rai1 il prossimo 26 settembre Marco Liorni. Reazione a Catena andrà in onda per più di tre mesi e poi arriverà la nuova stagione de L’Eredità sempre condotta da Flavio Insinna. Duro lavoro, quindi, per Marco che non potrà godersi l’estate. Dopo la chiusura di Reazione a Catena tornerà al sabato con la nuova edizione di ItaliaSì.

In campo ci sarebbero anche altri progetti per lui. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta l’ha definito una persona speciale che non fa mai rumore, rispettosa dei meccanismi difficili della Tv. Liorni ha commentato questo a NuovoTv sostenendo che per il momento pensa a Reazione a Catena poi ha confermato ItaliaSì e sta preparando già molte novità. Indiscrezioni dicono che il prossimo anno sarà ridotta la durata del contenitore del sabato. Si attendono conferme o smentite.