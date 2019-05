Marco Leonardi si dichiara a Mia Gabusi: bacio in diretta a Ballando

Marco Leonardi bacia Mia Gabusi a Ballando con le Stelle

Marco Leonardi si è pubblicamente dichiarato alla sua insegnante di ballo Mia Gabusi. È successo sabato 11 maggio 2019, nel corso della serata dei ripescaggi. Marco e Mia hanno provato a rientrare in gara dopo l’eliminazione di qualche settimana fa. E lo youtuber non ha negato il suo interesse nei confronti di Mia, new entry nel cast di ballerini del varietà di Milly Carlucci. Marco ha instaurato un ottimo feeling con la Gabusi e davanti alle telecamere ha menzionato ancora una volta la grande sintonia e complicità che è nata tra una prova e l’altra. Non solo: il diciassettenne ha pure dichiarato pubblicamente di voler bene alla ballerina e di volerla frequentare anche dopo la fine del programma di Rai Uno.

La dichiarazione d’amore di Marco a Ballando con le Stelle

“Voglio molto bene a Mia. È nata un’intesa. Mi dispiacerebbe non vederla più”, ha detto Marco Leonardi alla produzione di Ballando con le Stelle. Il siciliano ha poi regalato un vero e proprio colpo di scena al pubblico della trasmissione: ha baciato Mia Gabusi al termine della loro esibizione. Un bacio che neppure la Gabusi si aspettava, tanto che si è prontamente tirata indietro piuttosto imbarazzata dalla situazione. E quando qualcuno li ha chiamati “fidanzati” Mia ha prontamente scosso la testa. La Gabusi non è interessata al suo allievo?

Cosa succederà tra Mia e Marco dopo Ballando con le Stelle

Nonostante l’impegno e i miglioramenti, Mia Gabusi e Marco Leonardi non sono stati ripescati a Ballando con le Stelle. La coppia è stata ufficialmente eliminata dalla gara. Dopo la dichiarazione e il bacio in diretta cosa succederà tra i due? Nascerà una vera storia d’amore o resterà solo una splendida amicizia? Chi vivrà, vedrà!