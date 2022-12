Marco Fantini, gaffe social: c’entrano “gli occhi di Bea” Valli

Marco Fantini e Ilary Blasi si sono resi protagonisti nelle scorse ore di una gaffe social abbastanza clamorosa e, curiosamente, anche molto simile. Ma cosa avranno combinato?



Entrambi i vip (molto diversi fra loro, ma acccomunati da un notevole seguito social) hanno di fatto confermato di dover seguire delle indicazioni ben precise riguardo ai contenuti che pubblicano e che quindi, di fatto, non hanno molto di spontaneo. Non che questo fosse un segreto di Stato, beninteso, ma è interessante che entrambi siano finiti nella stessa trappola a poche ore di distanza, con Fantini che ha fatto una figura davvero barbina. Ma cos’è successo?

A segnalare la gaffe di Marco Fantini è stata in prima battuta Selvaggia Lucarelli, che ha messo alla berlina il suo imbarazzante scivolone. Ieri sera il marito di Beatrice Valli ha dovuto pubblicare sui social un post con alcuni scatti pubblicati in Galleria Vittorio Emanuele a Milano insieme alla moglie. Si trattava, nel caso specifico, di un post sponsorizzato dal noto marchio di gioielli Swarovski, con il quale Fantini sta collaborando. Come tutti i post a pagamento, in ogni caso, ogni singola parola è stata calibrata per soddisfare il cliente, che ha poi dato l’approvazione al social media manager di Fantini. Quest’ultimo ha inviato all’influencer le parole da pubblicare, con un’indicazione precisa: “Ti inizio ad inviare proposte copy per il post Swarovski di stasera”. Il bello è che nel post scritto da quest’altra persona c’erano anche specifici romantici riferimenti agli “occhi di Bea”.

Invece di eliminare le indicaizoni del social media manager, Fantini ha copiato e incollato tutto il corpo dell’e-mail o del messaggio ricevuto, facendo così crollare la sua maschera social. In breve, tutto quello che ha scritto non è opera sua e non è naturale e romantico come avrebbe voluto far credere. Qui sotto il post poi cancellato.

Curiosamente, in un errore molto simile è incappata anche Ilary Blasi. Qualche ora fa il suo social media manager le aveva inviato i tag da utilizzare per una Stories sponsorizzata a ST Moritz. Ilary ha però distrattamente mantenuto l’indicazione “GEOTAG“, grazie alla quale avrebbe semplicemente dovuto taggare la struttura che la sta ospitando.