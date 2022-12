Ilary Blasi, è ‘vendetta d’amore’: St. Moritz è dolce con Bastian

La conduttrice in forza a Mediaset vola in Svizzera: con lei dovrebbe esserci Bastian, la nuova fiamma tedesca

Ilary Blasi, la ‘vendetta d’amore’ è servita. Francesco Totti, come riferito dal Magazine Chi con tanto di fotografie apparse nell’ultimo numero in edicola, si è trasferito a Roma Nord assieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi. I due piccioncini hanno deciso di alloggiare in un lussuoso palazzo della Capitale. Naturalmente non si sono fatti mancare nulla: abiteranno nel penultimo e nell’ultimo piano di una residenza dai grandi balconi. Insomma attico e super attico per godersi la convivenza. E la conduttrice Mediaset come risponde? Volando in Svizzera, più precisamente a St. Moritz, in un hotel da Le Mille e una Notte, con il suo Bastian. Almeno questo è ciò che assicura The Pipol Gossip.

L’ex moglie del ‘Pupone’, che da quando il suo matrimonio è giunto al termine si è mossa come non mai inanellando una serie di vacanze da urlo, stavolta ha scelto le montagne elvetiche per trascorrere il ponte dell’8 dicembre. E pare che non sia sola. Al suo fianco dovrebbe esserci Bastian, l’uomo con cui è stata pizzicato la scorsa settimana in atteggiamenti dolci e amorevoli. Pochi dubbi che non si tratti di un semplice amico.

Così ecco che se i due piccioncini Totti e Noemi prediligono starsene nella Capitale, la frizzante Ilary opta per ‘l’evasione’. E che evasione: per il weekend dell’Immacolata, l’ex Letterina dimorerà nel sontuoso Kulm Hotel, struttura da (almeno) 1200 euro a notte (la cifra si riferisce alla camera più basica). All’interno c’è ogni ben di Dio: centro benessere, cucina stellata, palestra all’avanguardia e diverse altre attività con cui ci si può svagare. Insomma, c’è di tutto per non annoiarsi.

Ilary Blasi e il tenebroso Bastian: cosa si sa della liaison in corso

Di Bastian non si sa praticamente nulla, se non che è un imprenditore tedesco. L’uomo è assai riservato tanto che non c’è nemmeno modo di penetrare i suoi privatissimi profili social. Al momento risulta anche del tutto ignoto il luogo in cui è scattata la scintilla tra l’ex lady Totti e il tenebroso uomo d’affari.