Marco Fantini e Beatrice Valli di nuovo genitori: è nata Azzurra

Marco Fantini e Beatrice Valli genitori tris: oggi è nata la piccola Azzurra dopo tanta attesa

Beatrice Valli e Marco Fantini genitori tris, è nata la piccola Azzurra. Dopo tanta attesa a dare la notizia ci ha pensato la coppia su Instagram. In particolare, l’ex tronista di Uomini e Donne ammette di essere felice e di essersi nuovamente innamorato. Per Beatrice si tratta del terzo parto, dopo quello di Alessandro (avuto da una precedente relazione) e Bianca. Dopo giorni di forte tensione, in cui l’influencer attendeva con ansia di concludere la sua gravidanza, è arrivata la piccola Azzurra. La famiglia Valli/Fantini, dunque, si allarga accogliendo con gioia la nuova arrivata. Proprio ieri mattina, sul suo account Instagram, Beatrice aveva fatto sapere di essere stata ricoverata. Scendendo nel dettaglio, la Valli ha condiviso una foto che la ritraeva su un letto di ospedale, mentre attendeva di dare alla luce la sua terza figlia. L’influencer ha dichiarato che la prossima foto sarebbe stata, appunto, in compagnia di Azzurra. La scorsa notte, all’una, le si sono rotte le acque. Ha, però, aspettato prima di recarsi nella struttura ospedaliera. Alle 7 di ieri mattina ha scelto di farsi accompagnare in ospedale da Marco, che nel frattempo è tornato a casa da Alessandro e Bianca. Fantini è rimasto sveglio tutta la notte in attesa della nascita di Azzurra.

Beatrice Valli dà alla luce Azzurra: dopo tante ore di attesa si allarga la famiglia Fantini

Sono diversi i messaggi di affetto che in queste ore stanno ricevendo Marco e Beatrice. La coppia ha fatto sapere ieri mattina che Azzurra sarebbe arrivata molto presto, sebbene la Valli non avesse ancora le contrazioni. I due ex protagonisti del Trono Classico sono seguiti da moltissimi fan, che in questi nove mesi hanno mostrato tutto il loro sostegno e appoggio. Sono diverse le ipotesi fatte da Marco e Beatrice, riguardanti la data del parto. L’influencer era quasi certa che avrebbe dato alla luce Azzurra nel corso della passata settimana. Invece, la piccola si è fatta attendere per qualche giorno in più. “È la cosa più bella che si può avere nella vita”, dichiara intanto Marco dopo aver conosciuto la piccola.

Marco Fantini e Beatrice Valli non presenteranno subito Azzurra ai loro cari a causa del Coronavirus

Non potranno subito vedere Azzurra i parenti di Marco e Beatrice. Come ha rivelato la Valli, le sue sorelle e sua madre dovranno attendere prima di prendere in braccio la nuova arrivata. Non appena la situazione che sta vivendo attualmente l’Italia a causa del Coronavirus sarà stabile, Marco e Beatrice si recheranno dai loro cari per presentare dal vivo Azzurra. Nel frattempo, le sorelle Valli, Eleonora e Ludovica, stanno dando tutto il loro sostegno a distanza alla coppia. Ricordiamo che Marco e Beatrice hanno anche dovuto rimandare i preparativi del loro matrimonio, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.