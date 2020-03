Marco e Beatrice: rimandati i preparativi del matrimonio, timori per il parto

Marco Fantini e Beatrice Valli, rimandati i preparativi del matrimonio: la scelta della coppia

Marco Fantini e Beatrice Valli rimandano i preparativi del loro matrimonio, a causa della diffusione del Coronavirus. La situazione che sta vivendo l’Italia e che stanno affrontando anche altri Paesi nel mondo, ha portato chiaramente la coppia a prendere questa decisione. A parlarne è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che risponde ad alcune domande sulle sue Stories di Instagram. Marco e Beatrice sono assolutamente consapevoli della situazione che c’è attualmente in Italia. Pertanto, ora non se la sentono di lavorare sulle loro nozze. Appena sarà passato tutto, la coppia avrà a disposizione il tempo necessario per riprendere i preparativi. Nel frattempo, ricordiamo che la Valli è in dolce attesa. Tra poco nascerà la piccola Azzurra e, naturalmente, per Beatrice le preoccupazioni sono tante. In ospedale non avrà la possibilità di avere al suo fianco i suoi cari, a causa delle regole imposte dal governo per non alimentare la diffusione del Coronavirus.

Beatrice Valli preoccupata per il parto: “Sarà durissima”

“Assolutamente sì! È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno. Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”, risponde così Beatrice a un fan che le chiede se hanno scelto di rimandare i preparativi delle nozze. Dunque, al momento, la coppia ha scelto di riprendere il tutto non appena sarà passato questo periodo drammatico. Ricordiamo che Marco e Beatrice dovrebbero convolare a nozze il prossimo 27 settembre. Il pensiero della Valli ora va ai suoi figli, Bianca e Alessandro, in quanto non potrà stare vicino a loro quando nascerà Azzurra. “Tutte le notti vado a letto pensando a questo. Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei. Vorrei che fosse tutto tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale”, confessa Beatrice.

Beatrice Valli, in attesa dell’arrivo della piccola Azzurra: le preoccupazioni dell’ex corteggiatrice

Se la piccola Azzurra non si girerà in queste settimane, Beatrice farà un parto naturale. Lei stessa anticipa che non saranno presenti le sue sorelle o qualunque altro familiare durante il suo ricovero in ospedale: “Se il regolamento è quello che vi ho pubblicato nelle Stories giorni fa, purtroppo non potrà venire nessuno se non il compagno, ma solo dieci minuti della fine del parto.” Non pochi timori quelli che ha la Valli, come sicuramente altre donne che si ritrovano nella sua stessa situazione in questo periodo difficile. A Verissimo, Beatrice aveva