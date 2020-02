Quando si sposano Marco e Beatrice: svelata la data di matrimonio a Verissimo

Ospiti per la prima volta a Verissimo, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno finalmente svelato la data del loro matrimonio. Dopo la romantica proposta a Parigi, Marco e Beatrice diventeranno marito e moglie il prossimo 27 settembre. Al momento non è ancora stata scelta la location dell’evento, anche se la Valli sta facendo il possibile per organizzare il tutto a Capri, da sempre uno dei suoi posti del cuore. Intanto la coppia aspetta un altro figlio, che nascerà tra maggio e giugno. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non hanno ancora svelato se il terzo erede sarà un maschio o una femmina ma hanno confidato a Silvia Toffanin i nomi scelti: o Edoardo o Azzurra.

Beatrice Valli a Verissimo parla del suoi problemi di salute

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Beatrice Valli ha raccontato pure dei recenti problemi di salute. Prima ha avuto delle complicazioni alle ovaie, poi ha dovuto combattere contro un’infezione all’intestino. Le probabilità di avere un terzo figlio erano piuttosto basse ma alla fine Beatrice è riuscita ad avere un altro figlio da Marco Fantini. “Sono stata molto male, non potevo dare il massimo con i bambini. Non potevo neppure prenderli in braccio: ma come fai a non prendere in braccio tua figlia?”, ha confidato commossa Bea a Silvia Toffanin.

Beatrice Valli a Verissimo risponde agli haters su Istagram

A Verissimo Beatrice Valli ha poi parlato del suo rapporto con i social network e delle critiche che fanno male. “Le cose più brutte sono le critiche ai figli. Mi hanno detto che mia figlia è brutta, hanno avuto da ridire sui problemi nel parlare di mio figlio. Dietro una tastiera non si capisce il male che si fa”, ha osservato la modella e web influencer.