Marco e Beatrice, la foto fa discutere e lei interviene: “Sono responsabile”

Uomini e Donne, Marco Fantini e Beatrice Valli famiglia bellissima

Che Marco Fantini e Beatrice Valli con i loro Alle e Bianca siano una famiglia bellissima non c’è ombra di dubbio; basta dare un’occhiata alle tantissime foto e agli altrettanti video che i due genitori postano assieme alle loro creature per accorgersi di quanto di bello la coppia nata a Uomini e Donne abbia costruito sinora. Nonostante questo le critiche ai due innamorati spesso diventano feroci, e le ultime accuse al compleanno di Bianca hanno messo per l’ennesima volta in evidenza quanto sia difficile poter vivere tranquilli sui social network sperando che tutti accettino la propria vita o che comunque non la contestino con critiche senza senso.

Le critiche a Marco e Beatrice sulla crescita dei figli

Oggi a Marco e Beatrice sono state lanciate altre accuse dopo che lei ha postato una foto che li ritrae entrambi abbracciati e sdraiati al sole con delle manine sul collo e sul petto di lui. Beatrice ha commentato scrivendo un ironico “Riusciremo a fare una foto senza qualche manina che spunta?” e sono stati in tanti a complimentarsi con la coppia per la bellissima famiglia che ha creato e soprattutto per l’amore che si evince dagli scatti. Qualcuno però ha avuto da ridire: “Mi chiedo – queste le accuse a cui abbiamo fatto riferimento – come fa tuo figlio a stare sempre e solo in viaggio con voi! Ma non sente anche il bisogno dell’altro genitore e viceversa? E con la scuola? Bah”.

Marco e Beatrice, la reazione del Web alle accuse

Beatrice ha saputo rispondere in modo educato e, permettetecelo, fin troppo pacato visto che è vero che i personaggi noti devono accettare le critiche in quanto esposti mediaticamente, ma è anche vero che a tutto c’è un limite. “Sono una mamma molto responsabile – questa la risposta della Valli – e faccio tutto il possibile per far quadrare tutto”. Tantissimi i messaggi di sostegno a favore della ragazza che può camminare a testa alta senza pensare a niente e nessuno, ovviamente mano nella mano con Marco e i due bellissimi figlioletti.