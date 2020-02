Marco e Beatrice, l’annuncio tanto atteso: in arrivo un’altra figlia femmina

Marco Fantini e Beatrice Valli, arriva l’annuncio tanto atteso: un’altra figlia femmina per la coppia

Marco Fantini e Beatrice Valli diventeranno di nuovo genitori a breve e finalmente annunciano il sesso del bambino. Un’altra femminuccia per la coppia nata a Uomini e Donne, ospite la scorsa settimana a Verissimo. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin sono tornati indietro nel tempo, con una serie di filmati che li ritraevano qualche anno fa. E ora dopo la nascita della piccola Bianca, arriva un’altra principessa nella famiglia Fantini. A svelarlo è proprio la stessa Beatrice, attraverso una serie di Storie e un post su Instagram. L’ex corteggiatrice ha organizzato una babyshower, durante la quale annuncia l’arrivo di un’altra femminuccia. Non è una gravidanza facile per la Valli, che a Verissimo ha confessato di avere diversi timori. Fortunatamente tutto sembra procedere bene e Beatrice non può fare a meno di rendere partecipi i propri fan. Ed ecco che arriva l’annuncio tanto atteso da parte di Marco e Beatrice.

Beatrice e Marco di nuovo genitori: per la coppia di UeD arriva un’altra femminuccia

“Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso. Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby”, così Beatrice Valli fa sapere che sta per allargare la propria famiglia con l’arrivo di un’altra femminuccia. Ricordiamo che l’ex corteggiatrice era già madre del piccolo Alessandro, prima di conoscere Marco. Dunque, Beatrice diventerà madre per la terza volta. “Its a girl”, scrive la Valli nelle sue Stories di Instagram. Nel filmato è possibile vedere proprio il momento in cui è stato annunciato che attende una femminuccia. Ma quale sarà il nome della piccola? Beatrice e Marco hanno già pensato come chiamare la loro seconda figlia.

Marco Fantini e Beatrice Valli: nome della figlia e matrimonio

A Verissimo, la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato i probabili nomi, Edoardo e Azzurra. A questo punto, possiamo essere già certi che la piccola si chiamerà, appunto, Azzurra. Nel frattempo, tra i tanti annunci fatti in questo periodo da Beatrice e Marco c’è quello riguardante la data del matrimonio: diventeranno marito e moglie il prossimo 27 settembre.