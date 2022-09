Marco Columbro: “Perché non ho più voglia di fare televisione”

Sono ormai tanti anni che Marco Columbro, fra i presentatori e gli attori italiani più amati fra gli anni ’80 e ’90, è lontano dalle scene. Ma qual è il motivo dietro a questa assenza dalle luci della ribalta? A raccontarlo è stato il diretto interessato, in una recente intervista concessa alla storica amica e collega Lorella Cuccarini, nella cornice del format Youtube “Un caffé con”.

Marco Columbro, costretto nel 2001 ad uno stop forzato a causa di un aneurisma celebrale, è stato a lungo uno dei volti punto di riferimento dei telespettatori italiani, soprattutto su Mediaset. Nella rete del “Biscione”, Columbro aveva condotto per tanto tempo Buona Domenica, proprio al fianco di Lorella Cuccarini, ma aveva anche recitato nella fiction cult Caro Maestro.

La malattia potrebbe aver dunque radicalmente cambiato l’approccio alla vita e le priorità di Columbro, che ha così iniziato un percorso artistico ma soprattutto personale molto diverso. Per qualche anno ancora, dopo essersi ripreso dal grave problema di salute, il presentatore torna in televisione, nuovamente a fianco dell Cuccarini, con Scommettiamo che…?. Poi più nulla, per anni, perlomeno sul piccolo schermo.

Marco Columbro si è dedicato a lungo all’attività di attore teatrale, interessandosi nel frattempo a tematiche come la filosofia e le tematiche spirituali. A volte il suo volto ha fatto capolino in televisione con fugaci ospitate, ma nulla a che vedere con i fasti di un tempo. Le ragioni dietro a questa scelta Columbro le ha spiegate nel dettaglio proprio alla collega che per tanto tempo gli è stata vicino. Quando la Cuccarini ha chiesto che tipo di ruolo avrebbe preferito Columbro per un suo ideale ritorno in tv, il presentatore toscano ha risposto:

“Per me qualunque ruolo va bene, anche ruoli drammatici. Non ho paura a misurarmici. Il problema è che io non ho più voglia di fare televisone, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose. Ho scritto un libro che dovrebbe uscire a fine anno che si chiama “Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli”. Nasce dall’incontro negli ultimi 40 anni che ho avuto con i vari maestri di saggezza che ho avuto nella vita. Il tema è la consapevolezza in ogni campo della nostra esistenza. Come affrontare la vita con consapevolezza. Per me scrivere di questi argomenti è la cosa che in questo momento mi interessa di più. O anche aprire un’accademia di ricerca spirituale. […] Dovrei cambiare completamente nota, su un altro piano, potrebbe essere la cosa che mi interessa di più ora, più che fare spettacolo. Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta. Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa. Io ho comunque lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone, lo vedo nelle persone della strada che mi fermano, e questo mi fa piacere. Non è una cosa semplice. Questa cosa qua rimarrà, per me è stata fatta una pagina, ora ce ne sarà un’altra.”

Nella chiacchierata con Lorella Cuccarini, Marco Columbro ha anche rivelato un dettaglio sul loro rapporto fin’ora rimasto inedito. Il conduttore ha rivelato di essersi sentito in qualche modo “tradito” quando nel 1991 la Cuccarini sposò il suo Silvio Testi. Ai tempi, l’affiatamento fra i due era tale che il pubblico si era convinto che i presentatori di Buona Domenica stessero insieme. Speranze vane, alla luce dei fatti.