Lorella Cuccarini sempre più volto Mediaset: un’altra conferma, oltre Amici

Non solo Amici per Lorella Cuccarini su Canale 5. L’attuale professoressa di canto della scuola di Maria De Filippi si è gettata in una breve avventura in un altro programma storico Mediaset, ed è stata apprezzata. Dopo il divorzio da Rai Uno, con non pochi strascichi visto lo scontro a distanza con Alberto Matano, Maria l’ha portata su Canale 5 dandole un posto dietro le sue cattedre e da quel momento Lorella Cuccarini è sempre più volto Mediaset. Al momento non è ancora possibile capire o stabilire se tornerà anche nella prossima edizione di Amici, ma di sicuro sarà sulla rete ammiraglia del Biscione anche nella prossima stagione televisiva.

Se per Amici è ancora presto per parlare di rinnovo, conferme e quant’altro, Tv Blog ha reso noto che Lorella Cuccarini tornerà a Striscia la Notizia. Dalla cattedra della De Filippi al bancone di Antonio Ricci, insomma. Lorella ha già condotto il tg satirico il mese scorso, quando è stata chiamata a sostituire Francesca Manzini per Covid. L’esperienza è durata poco, solo quattro puntate per la Cuccarini che era subentrata a Valeria Graci, anche lei sostituta della Manzini ma per sole due serate.

La conferma non è di certo come sostituta. Per lei si prospetta un posto in prima squadra e non in panchina, dunque. Lorella Cuccarini sarà tra i conduttori di Striscia l’anno prossimo come titolare, non come eventuale riserva di chi dovesse avere impedimenti. Non è ancora noto chi ci sarà al suo fianco. Sarà proprio Gerry Scotti, con il quale ha debuttato a marzo scorso dietro al bancone più famoso della televisione? Tra i due c’è stato sin da subito un certo affiatamento. Potrebbe esserci Ezio Greggio anche, visto che lui e Lorella sono molto amici. Ma chissà che non si pensi a una conduzione tutta al femminile…

Chiunque ci sarà al suo fianco, è sempre più chiara una cosa: Lorella Cuccarini piace in casa Mediaset. L’estate scorsa si era vociferato anche di un programma tutto suo, ma poi non se n’è fatto nulla. Come fa notare lo stesso Blogo, sarà quella la consacrazione della Cuccarini a Mediaset. Nel frattempo gli impegni in due dei principali programmi di Canale 5 non sono mica cosa da poco!