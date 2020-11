Marco Carta positivo al Covid: “Con il virus non si scherza”

Anche Marco Carta ha il Coronavirus. È stato il diretto interessato a dare l’annuncio sui suoi social network, dove ha condiviso un selfie che lo vede sul divano con felpa scura e occhiali. Come da prassi, l’artista sardo è in quarantena nel suo appartamento milanese. Il 33enne ha chiarito di non avere alcun sintomo grave e che la situazione è sotto controllo.

A causa del Covid-19, però, Marco Carta è costretto a rinunciare ai suoi impegni di lavoro. Qualche giorno fa l’interprete ha lanciato il suo nuovo singolo – Domeniche da Ikea – ed era pronto per un tour promozionale in televisione. Ad oggi tutto è stato rimandato a causa del maledetto virus.

Per questo Marco ha voluto invitare tutti i suoi follower a stare attenti, perché con il Covid-19 non si scherza. È un virus subdolo, insidioso, che stravolge la vita di tutti. “Fate i bravi” è stata la raccomandazione di Carta, che già qualche settimana fa ha dovuto combattere contro una febbricciola che ha fatto saltare la sua ospitata a Live-Non è la d’Urso.

Un periodo non semplice per Marco Carta: prima del tampone positivo al Covid-19 l’ex vincitore di Amici ha dovuto fare i conti con la giustizia e con un presunto furto di magliette in un noto centro commerciale di Milano. Per fortuna tutto risolto: Marco è stato assolto proprio di recente.

Con Marco Carta si allunga la lista dei personaggi famosi positivi al Coronavirus. Tra questi – solo per citare alcuni – ci sono: Iva Zanicchi, Carlo Conti, Ornella Vanoni, Gerry Scotti, Alessandro Cattelan, Valentino Picone, Lillo Petrolo, Rocco Siffredi, Marica Pellegrinelli.

La storia con Sirius

Covid a parte, è un momento d’oro per Marco Carta in campo sentimentale. Da ben cinque anni è legato a Sirio ma i due sono usciti allo scoperto solo dopo il coming out dell’artista a Domenica Live. Poco e nulla si sa della vita di Sirio, che non fa parte del mondo dello showbiz. Sirio condivide gli stessi valori di Marco ed è da sempre molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al papà scomparso qualche anno fa a causa di una brutta malattia.