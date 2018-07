Marco Carta, al mare con le cicatrici: “Tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita”

By

Marco Carta, il cantante va al mare dopo l’operazione: “Ho deciso di uscire”

Marco Carta è stato dimesso di recente dall’ospedale. Il cantante non ha voluto specificare cosa lo ha costretto al ricovero e ad all’operazione. Dalle foto pubblicate dallo stesso Marco, le cicatrici si trovano sulla zona dello stomaco. Marco Carta, dopo il periodo passato in ospedale, aveva affermato di essere dimagrito e che ci vorrà del tempo per rimettersi del tutto. Solo pochi giorni fa mostrava le cicatrici su Instagram. “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo“ ha scritto Carta. Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi si è però concesso un giorno al mare nella sua Sardegna prendendo le giuste precauzioni.

Marco Carta: una giornata al mare con le cicatrici dopo l’operazione

Una foto in spiaggia e con le cicatrici coperte è l’ultimo post pubblicato da Marco Carta sui social. Il cantante si trova a Cagliari, nella sua Sardegna, dove ha deciso di passare una giornata al mare, nonostante tutto. “Ho deciso di uscire, ho deciso (con le precauzioni dovute) di andare al mare“ ha scritto Marco Carta sul suo profilo Instagram. “Ho deciso che tutto questo non mi toglierà dalle mani la vita e neanche l’estate. Baci a tutti” ha scritto poi il cantante dimostrando la sua forza e voglia di vivere e godersi la bella stagione nonostante il problema di salute che lo ha costretto all’operazione.

Marco Carta: come sta il cantante dopo l’operazione

“Dicevo che volevo l’estate e ora me la prendo” scrive Marco Carta in una foto scattata in spiaggia, con le cicatrici coperte, e pubblicata sulle sue Ig stories.