Marco Carta dimesso dall’ospedale: torna a casa dimagrito

Marco Carta è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero

Il cantante Marco Carta è stato ricoverato per diversi giorni in ospedale. Marco Carta aveva tranquillizzato i fan scrivendo di star bene ma, a causa dell’imprevisto dovuto alla sua salute, ha dovuto interrompere il suo lavoro. Il cantante diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi non è entrato nei dettagli del suo problema di salute. Il 2 Luglio, su Instagram, Marco Carta annuncia ai fan di essere pronto per le dimissioni in un video girato direttamente da una stanza dell’ospedale Policlinico di Milano. “Vado via, dimissioni tra qualche momento“ afferma felice Marco Carta sui social.

Marco Carta: come sta il cantante dopo il ricovero in ospedale

Marco Carta torna finalmente a casa dopo un ricovero in ospedale. Il cantante ci tiene a ringraziare chi lo ha sostenuto in questo delicato momento. “Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo che sembrava non dovesse finire più… Noi, una sola famiglia” sono le parole di Marco Carta. Ma come sta adesso il cantante? “Torno a casa. Cammino lento, attento, con qualche kg in meno ma torno a casa“ spiega Marco Carta che non rivela il problema di salute che lo ha costretto a un ricovero in ospedale.

Marco Carta: ci vorrà tempo per rimettersi completamente

“Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima” aveva affermato Marco Carta. Adesso il cantante è stato dimesso dall’ospedale ma, come lui stesso afferma, deve ancora andarci cauto, deve stare attendo ed è anche un po’ dimagrito.