Marco Carta ha già dimenticato Sirio? Spunta il nuovo fidanzato, il gossip

Marco Carta ha un nuovo fidanzato? Il cantante sardo, fresco dell’annuncio della sua rottura con lo storico compagno Sirio Campedelli, sembra aver già ritrovato il sorriso al fianco di un’altra persona. Nonostante lui non lo abbia ancora confermato in via ufficiale sono molti i segnali, lasciati dal 37enne sul suo profilo Instagram, che fanno pensare che abbia un nuovo amore.

Secondo quanto riportato da Biccy Marco Carta sarebbe di nuovo innamorato. Solo ieri, 5 giugno 2022, il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2009 ha annunciato di aver lasciato il suo fidanzato Sirio dopo 7 anni di amore. Il 37enne ex allievo di Amici ha spiegato che la rottura è avvenuta diversi mesi fa, nonostante lui l’abbia annunciata solo ora.

Biccy, scavando a fondo alla ricerca di indizi social, ha scoperto che, almeno nell’ultimo periodo, il cantante non ha condotto una vita da single, anzi. Carta è stato accompagnato da una misteriosa persona. Basta pensare alla foto che ha pubblicato lo scorso 21 maggio 2022, in occasione del suo 37esimo compleanno. Lo scatto lo ritrae mentre tiene sorridente in mano un grande mazzo di fiori, che a quanto pare gli sarebbe stato donato dal suo nuovo fidanzato.

Marco Carta, le tracce social del suo nuovo amore

Biccy ha trovato il profilo del ragazzo in questione, di cui non ha voluto divulgare l’identità, trovando altre foto inequivocabili. A quanto pare il nuovo misterioso partner di Carta lo ha immortalato in barca, in zona Portofino, dove i due avrebbero trascorso una romantica vacanza. La stessa identica immagine è stata pubblicata dall’ex allievo di Amici.

Nella didascalia di un altro scatto, che ritrae il paesaggio ligure, la presunta nuova fiamma del cantante ha scritto “Amore in Portofino”. Il 37enne ha commentato il post con l’emoji di un cuore infuocato.

Sempre secondo Biccy i due farebbero coppia fissa da tempo, e ciò sarebbe noto negli ambienti frequentati dal cantante. I due nuovi piccioncini sarebbero coetanei. Insomma, gli indizi che portano a pensare che Marco Carta avrebbe già un nuovo fidanzato non sono pochi, anche se manca ancora l’ufficialità. Il 37enne, in ogni caso, sembra restio a dare ulteriori informazioni sulla sua vita privata al momento. Resta da vedere se la presunta nuova coppia fa sul serio e non riuscirà più a nascondere ai riflettori il sentimento reciproco o se si tratta solo di un flirt passeggero.