Marco Carta e il fidanzato Sirio si sono lasciati: l’ultima promessa d’amore

Marco Carta è di nuovo single. Con una storia su Instagram il cantante ha confermato i gossip dell’ultimo periodo: con Sirio è finita. Solo di recente l’artista era uscito allo scoperto con il suo compagno, dopo il coming out in tv da Barbara d’Urso. La relazione tra i due, però, andava avanti da ormai sette anni e la coppia ha più volte sognato le nozze e un progetto di vita insieme, magari con l’adozione di un figlio. Ma qualcosa è andato storto…

Sui social network Marco Carta, vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha spiegato che la sua ultima canzone – Sesso Romantico – parla di lui, della sua storia con Sirio e di tutti gli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. Il sardo ha ammesso che l’amore è sempre stata una tempesta incredibile per lui. Un’avventura dalla quale non sempre ne è uscito bene, come accaduto ora.

Marco Carta è oggi di nuovo single

Marco Carta ha così aggiunto via Instagram:

“Anche se dopo sette anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre”

Marco Carta ha poi chiarito che non tornerà più sull’argomento perché non vuole parlare della sua vita privata bensì della sua musica, del suo ritorno sulle scene che è stato così atteso.

Chi è Sirio

Sirio, l’ormai ex fidanzato di Marco Carta, si è sempre tenuto alla larga dal mondo dello showbiz. Mondo di cui non fa parte, tanto da chiedere al cantante di non pubblicizzare troppo il loro legame. Carta ha ufficializzato l’unione solo nel 2019, dopo il coming out televisivo. Un passo importante per la vita privata di Marco, che ha potuto in questo modo vivere in maniera più libera la sua sfera sentimentale.

In un’intervista a Verissimo del 2021 Marco Carta aveva parlato della voglia di sposare Sirio e mettere su famiglia con lui, magari adottando un figlio o utilizzando la pratica della maternità surrogata. Progetti che sono stati spazzati via per cause ancora tutte da chiarire. Il 37enne non ha infatti spiegato i motivi della rottura da Sirio, l’uomo che ha sicuramente cambiato la sua vita negli ultimi anni.