Marco Carta furto: le parole di Maria De Filippi ad Amici Celebrities

Maria De Filippi: ecco cosa ha detto sul presunto furto di Marco Carta

Il presunto furto di Marco Carta sbarca ad Amici Celebrities, variante Vip dello storico talent show Mediaset. A tirarlo in ballo il duo comico formato da Pio e Amedeo, tra gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Canale 5. I pugliesi sono stati prontamente zittiti dalla padrona di casa Maria De Filippi che per ben due volte, e con fare sicuro, ha assicurato che il suo ex concorrente non ha commesso alcun reato. Un comportamento che non è sfuggito al pubblico del programma, che ha fatto il suo esordio in tv sabato 21 settembre. Nonostante le parole di Maria, però, la spiacevole vicenda non è ancora stata archiviata: solo qualche giorno fa è infatti iniziato a Milano il processo che vede imputato Marco insieme alla sua amica Fabiana.

Amici Celebrities: le parole di Maria De Filippi su Carta

“Maria non dirmi che tu e Maurizio vi siete lasciati perchè sennò qua cade la baracca e si finisce a rubare come Marco Carta“, hanno dichiarato Pio e Amedeo ad Amici Celebrities con fare scherzoso e ironico. “Non ha rubato”, ha replicato Maria De Filippi. Un concetto che la conduttrice ha sottolineato poi una seconda volta: segno che la moglie di Maurizio Costanzo si fida ciecamente di quello che da mesi sostiene il vincitore di Amici 2008. Un atteggiamento che prova, inoltre, il forte legame che c’è tra Maria e Marco: nonostante sia passato un decennio dal primo incontro il rapporto tra i due non si è mai incrinato.

Marco Carta, il processo è iniziato: come sta la situazione

Tornando al presunto furto di Marco Carta, è iniziato nei giorni scorsi il processo ai danni dell’artista sardo. Il giovane ha chiesto il rito abbreviato e non si è presentato alla prima udienza. “Era agitato, perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua (per un processo, era presente all’udienza di convalida, ndr), anche se è sicuro della sua innocenza“, hanno spiegato i legali del vincitore del Festival di Sanremo 2009. Il prossimo passo sarà la visione in aula, davanti al giudice, delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della Rinascente. E solo dopo questo passaggio, considerato decisivo sia dal pubblico ministero che dai difensori, già il 31 ottobre potrebbe arrivare la sentenza. In attesa di scoprire come andrà a finire, domenica 22 settembre Marco sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Live-Non è la d’Urso.