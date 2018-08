Marco Carta emozionato: il racconto della convalescenza

Marco Carta parla dei due mesi di convalescenza dopo l’operazione passati nella sua terra

Il cantante Marco Carta, diventato noto al pubblico per la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e al Festival di Sanremo, è stato operato qualche mese fa per un problema di salute. Carta ha dovuto interrompere i suoi programmi per dedicarsi alla convalescenza dopo l’intervento. Il cantante ha trascorso un lungo periodo in Sardegna, sua terra d’origine. “Sono stato in Sardegna per due mesi, non succedeva da prima che partissi per realizzare i miei sogni… tutto questo, è stato dovuto ad un insieme di cose… La convalescenza, la voglia di stare con i miei, l’attaccamento alla mia terra, il mio mare…” ha così raccontato Marco Carta ai suoi fan. “È stata una estate alternativa, non esattamente secondo i miei piani ma comunque bella…” ha aggiunto il cantante.

Marco Carta: racconta la sua estate in Sardegna tra i ricordi e il post-intervento

“Ho avuto il tempo per riscoprire gli odori della mia terra“ ha rivelato Marco Carta. “Riscoprire piccoli angoli nel mio quartiere che non vedevo da almeno 12 anni, piccoli angoli di casa mia che non toccavo da 15 anni e pensare che l’ultima volta ero solo un ragazzino…” ha ancora raccontato il cantante. “Rientrare nella palestra mi ha fatto un effetto allucinante… mi sono rivisto la, a sudare per ore ed anni di allenamento, sempre con quel pallone in mano… Grazie a tutte le persone che ho rincontrato e a tutti coloro che mi hanno emozionato” dice Carta in un post su Instagram.

Marco Carta pronto a tornare sul palco: la nuova avventura del cantante

“Ora sto volando per Roma, stasera avrò un concerto vicino Palermo e da domani avrò la responsabilità di prender parte al futuro di qualcuno.. È una responsabilità” afferma il cantante in merito a I Band World 2018. Marco Carta è dunque pronto ad affrontare cose nuove dopo l’intervento che lo ha costretto ad una lunga convalescenza.