Marco Carta: la paura di non avere figli e l’assenza a Tale e quale show

Marco Carta duramente criticato dopo il coming out: il cantante si lascia ancora andare a delle importanti dichiarazioni

In un’intervista su Spy, Marco Carta decide di aprirsi nuovamente al pubblico dopo aver fatto coming out a Domenica Live. Ora il cantante, vincitore della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, è duramente accusato da alcuni haters. Scendendo nel dettaglio, in questi giorni c’è chi si dice convinto del fatto che la sua rivelazione a Domenica Live sia rappresentata da una mossa di marketing. Tra poco uscirà un nuovo singolo di Marco e, per tale motivo, alcuni telespettatori sono arrivati a farsi questa idea. Nel corso dell’intervista, Carta rivela di aver letto questi commenti poco carini sui social. Il suo scopo, però, era un altro. Il giovane cantante spiega che il suo intento era quello di far capire alle persone proprio l’opposto. Questo nuovo singolo gli ha dato la forza di fare coming out, in quanto racconta ciò che ha vissuto in questi anni. Non solo, Marco spiega che se avesse voluto fare questa importante rivelazione per vendere più copie l’avrebbe fatto un anno fa, quando uscì un intero album.

Marco Carta, ecco perché non parteciperà a Tale e Quale Show

Marco racconta che da ragazzino ha vissuto un periodo di forte confusione, tanto che ha avuto anche diverse relazioni con delle ragazze. Dentro di lui, però, c’era sempre un dubbio. Ma il suo terrore più grande era quello di non avere figli. Proprio per questo motivo, evitava di farsi troppe domande. Ma ecco che un giorno, attraverso un bacio dato a un ragazzo, riuscì a capire ciò che voleva davvero. Ora finalmente ha trovato la forza di comunicare a tutto il suo grande pubblico di avere un fidanzato. Nel frattempo, c’è chi si chiede come mai Carta abbia rifiutato di partecipare al programma Tale e Quale Show su Rai Uno. Il giovane cantante dichiara di non avere molto tempo per dedicarsi al talent. “Tale e quale è una macchina pazzesca, che richiede impegno e dedizione: non sarei riuscito a conciliare tutto”. In questo periodo, Marco deve dedicarsi alla promozione del suo singolo e il noto talent prevede molto impegno e dediazione. Proprio questo è il motivo per cui non prenderà parte al programma.

Marco Carta e la delusione sul padre: “L’ho odiato per tanto tempo”

Marco non ha mai conosciuto il padre e il nuovo singolo parla proprio di questa grande delusione che si porta dietro. Tra loro, quando lui aveva solo sette anni, doveva avvenire un incontro, proprio per conoscersi. Il papà, che si era separato dalla madre quando Marco era appena nato, non si presentò mai di fronte al giovane cantante. “L’ho odiato per tanto tempo, ma forse oggi l’ho perdonato”, rivela ora Carta.