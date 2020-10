Marco Carta con la febbre: Mediaset non fa entrare il cantante negli studi tv

È saltata l’ospitata di Marco Carta a Live-Non è la d’Urso. L’ex vincitore di Amici doveva essere tra gli opinionisti dello slot dedicato al recente coming out di Gabriel Garko ma la sua presenza è sfumata all’ultimo. Come spiegato da Barbara d’Urso il cantante sardo si è presentato agli studi Mediaset di Milano ma è stato prontamente rimandato a casa. Carta aveva delle linee di febbre e in virtù delle misure anti-Covid adottate dall’azienda al 33enne non è stato permesso entrare nello studio televisivo di Canale 5. Molto probabilmente si tratta solo di un banale malanno di stagione ma per sicurezza l’artista non è stato fatto entrare. Barbarella ha salutato il suo amico augurandogli pronta guarigione.

Marco Carta con la febbre: ha il Coronavirus? Salta l’ospitata a Live-Non è la d’Urso

Al momento Marco Carta non ha fornito la sua versione dei fatti: sui social network tutto tace. Il cantante era stato invitato da Barbara d’Urso per commentare il caso Gabriel Garko. Qualche anno fa Marco ha fatto il suo coming out in televisione, proprio alla corte della conduttrice Mediaset. Un segreto custodito a lungo che alla fine Carta ha deciso di ammettere in modo da vivere con più libertà e spensieratezza la sua vita privata. Da qualche tempo Marco è legato ad un ragazzo di nome Sirio, che lo rende felice e appagato. Di recente Carta è tornato ad esibirsi dal vivo: qualche giorno fa è stato uno dei protagonisti del Trofeo Nilla Pizzi.

Marco Carta è felicemente fidanzato: chi è Sirio, l’uomo che ha cambiato la sua vita

Marco Carta è fidanzato da quasi cinque anni con Sirio ma i due sono usciti allo scoperto solo dopo il coming out dell’artista a Domenica Live. Poco e nulla si sa della vita di Sirio, che non fa parte del mondo dello showbiz. Sirio condivide gli stessi valori di Marco ed è da sempre molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al papà scomparso qualche anno fa a causa di una brutta malattia.