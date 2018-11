Marco Carta: il racconto sul padre fa piangere Caterina Balivo

Marco Carta racconta l’infanzia dolorosa e la felicità ritrovata accanto al fidanzato

Marco Carta e la sua voglia di amare e sognare. Nella puntata di Vieni da me in onda oggi, giovedì 22 novembre, il cantante lanciato da Amici si è raccontato attraverso un’intervista musicale nello spazio Una canzone per te. Caterina Balivo ha dunque ospitato in studio il cantante sardo che è tornato ancora una volta a parlare della sua vita professionale e non solo. Ai microfoni del programma il giovane artista ha infatti aperto il suo cuore parlando della parte più privata della sua vita. Marco ha ricordato la sua esperienza ad Amici. La partecipazione al talent di Maria De Filippi gli ha cambiato la vita per sempre, lanciandolo nel mondo della musica e dello spettacolo. Il cantante racconta la perseveranza che l’ha spinto per ben cinque volte a partecipare ai provini e alla fine l’ha condotto alla vittoria. Davanti alle telecamere del programma di Rai1, Marco Carta ha ricordato anche la madre che è morta per un brutto male quando lui aveva solo 10 anni e ha raccontato del rapporto travagliato con il fratello Federico. Colpiti dalla tragedia familiare, i due fratelli non si sono mai molto capiti e solo negli ultimi anni hanno ricostruito il loro rapporto.

Marco Carta e il dolore per l’assenza del padre

Marco Carta ha aperto il suo cuore al pubblico e ha raccontato un passato doloroso. Il cantante è infatti tornato a parlare del travagliato rapporto con il padre a cui è dedicata la canzone Una foto di te e di me. Carta è cresciuto circondato dall’amore dei nonni e degli zii ma nel suo cuore è sempre mancata la presenza paterna. L’assenza del padre, che non ha mai conosciuto e gli ha negato qualunque incontro, ha generato rabbia e un forte senso di ribellione. Il ricordo di quel dolore ha commosso fino alle lacrime Caterina Balivo che ha abbracciato il cantante con sincero trasporto. A mitigare il dolore di Marco è l’aver finalmente conosciuto l’altro figlio di suo padre, Alessio. Proprio il fratello Alessio lo ha raggiunto in studio tra gli applausi.

Marco Carta felice accanto al nuovo fidanzato

Marco Carta è pronto a lasciarsi alle spalle i problemi e a guardare avanti. Negli scorsi mesi il cantante ha affrontato un periodo particolarmente delicato a causa di alcuni problemi di salute. Oggi è pronto a lanciarsi in nuovi progetti ma soprattutto a vivere l’amore accanto al compagno. Marco continua a tacere sull’identità del fidanzato che però fa ormai parte della famiglia come confermato dagli amici e dallo stesso fratello Alessio.