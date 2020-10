Marco Carta allontanato da Non è la d’Urso per febbre: “Non ho il Covid”

Marco Carta non ha il Coronavirus. L’ex vincitore di Amici ha tranquillizzato tutti i suoi fan dopo l’annuncio di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Il cantante era tra gli ospiti della puntata in onda su Canale 5 domenica 4 ottobre 2020 ma all’ultimo la sua presenza è sfumata. Carta non è riuscito ad intervenire nello slot dedicato al recente coming out di Gabriel Garko. Come rivelato da Barbarella l’artista si è presentato agli studi Mediaset di Milano ma è stato prontamente rimandato a casa. Carta aveva delle linee di febbre e in virtù delle misure anti-Covid adottate dall’azienda al 33enne non è stato permesso entrare nello studio televisivo di Canale 5. Come sta oggi il giovane interprete? Marco ha rassicurato tutti tramite Il Fatto Quotidiano.

Come sta oggi Marco Carta dopo l’ospitata sfumata a Live-Non è la d’Urso

A Il Fatto Quotidiano Marco Carta ha spiegato di non avere il Coronavirus e che la febbre è già sparita. Si è trattato di un malanno passeggero visto che l’interprete ha preso tanta pioggia e freddo a Salsomaggiore, dove si è recato per un evento mondano. Carta è tornato infatti ad esibirsi dal vivo, ospite del Trofeo Nilla Pizzi. Marco ha assicurato di non avere il Covid-19 e di aver fatto il test sierologico nelle ultime ore e di aver ottenuto un esito negativo. Dunque sospiro di sollievo per Carta e per tutti i suoi sostenitori, che dovranno attendere prima di rivederlo sul piccolo schermo.

Marco Carta cambia agente e torna a cantare: in arrivo la nuova canzone

Archiviato il lockdown, Marco Carta è più che mai concentrato sulla sua carriera. Di recente ha cambiato agente e ha iniziato una collaborazione con Lele Mora. Dopo l’album uscito lo scorso anno l’ex pupillo di Maria De Filippi sta per lanciare una nuova canzone. Sul fronte privato, invece, procede a gonfie vele la relazione con Sirio, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Marco Carta e Sirio fanno ormai coppia fissa da cinque anni.