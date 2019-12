Marco Carta, Alfonso Signorini lo gela: la verità sulla proposta del GF Vip

Alfonso Signorini gela Marco Carta sulla presunta proposta fattagli per partecipare al GF Vip 4: la verità del direttore di Chi

Alfonso Signorini smentisce Marco Carta in diretta tv, durante la trasmissione #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4). Il giornalista, che è stato scelto per condurre il Grande Fratello Vip 4 (subentrerà a Ilary Blasi), ha dichiarato che il cantante non è mai stato cercato dalla produzione per prendere parte al reality in partenza l’8 gennaio 2020. Versione ben diversa rispetto a quella data da Carta pochi giorni fa, che su Instagram ha scritto di aver rifiutato una proposta fattagli dallo show in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

“Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel’ha mai fatta”

“Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel’ha mai fatta”, ha confidato Signorini a Piero Chiambretti. Eppure il cantante così scriveva sul suo profilo Instagram pochi giorni fa: “Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno, ma ho sempre rifiutato”. Insomma, il direttore di Chi non ha affatto gradito l’esternazione dell’artista. Si attende una controreplica. Oltre alla chiosa su Carta, Signorini è stato protagonista di uno scoop dato a #cr4 La repubblica delle donne. Nella fattispecie ha ufficializzato altri tre nomi che vedremo impegnati nella Casa più spiata d’Italia. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Michele Cuccuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia sono tre concorrenti del Grande Fratello Vip 4: l’annuncio di Alfonso Signorini

Michele Cuccuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia sono tre concorrenti ufficiali del prossimo Grande Fratello Vip. Lo ha dichiarato Alfonso Signorini, ospite da Piero Chiambretti. Anche sulle pagine social del reality è stata immediatamente rilanciata la news. Dunque, gli inquilini ufficializzati salgono a 5: oltre ai tre sopra citati, vanno aggiunti Pago (fresco di rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip) e Rita Rusic. Si preannuncia un GF Vip esplosivo.