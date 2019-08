Marco Borriello e Vittoria Deganello: “Avvistati”, gossip bollente

Marco Borriello e l’ex corteggiatrice Vittoria Deganello: “Avvistati”, il gossip si fa bollente

Ibiza, isola bollente spagnola non solo per le temperature cocenti estive ma anche per i flirt che vi nascono puntualmente ogni anno. Così, direttamente dalla terra iberica è giunto uno spiffero nel Bel Paese e sussurra di un avvistamento tra Vittoria Deganello e Marco Borriello. A lanciare il sussurro è 361 magazine. Lei la ricorderanno gli affezionati di Uomini e Donne in quanto fu la scelta del tronista Mattia Marciano. La storia, però, non funzionò e i due si salutarono dopo qualche mese d’amore. Lui non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei calciatori che da sempre riempie le pagine della cronaca rosa grazie alle sue numerose conquiste.

Lo spiffero sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Borriello: “I due si sono incontrati a Ibiza e sarebbe nato qualcosa”

“I due si sono incontrati a Ibiza e sarebbe nato qualcosa” scrive 361 magazine che a proposito di Borriello aggiunge: “Quest’anno è stato avvistato con Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e donne. Le foto e le stories pubblicate in barca hanno immortalato gli stessi luoghi. E se tra i due ci sia qualcosa o meno… lo stabilirà il tempo! Intanto si godono le vacanze”. Chissà se davvero è sbocciato qualcosa. Dopotutto Ibiza è da sempre cornice di bollenti incontri che si consumano tra un bagno al mare, una notte scatenata in discoteca o tra i comodi divanetti di qualche barca. Che l’ex di Mattia Marciano sia caduta nella ‘rete’ avvolgente del bomber?

Vittoria Deganello e la fine della love story con Mattia Marciano

Marciano e la Deganello si sono lasciati sul finire del 2018. Inizialmente si erano diffuse diverse voci sulla rottura e non erano mancate quelle che sostenevano di tradimenti da parte dell’ex tronista. Versione da sempre smentita da Vittoria: “Siamo stati sempre due persone abbastanza riservate. Quindi abbiamo preferito non sbandierare al mondo i motivi intimi del perché sia finita. Il motivo principale è stata l’incompatibilità totale, disaccordi su qualsiasi cosa. Nessuno ha fatto niente a nessuno, non c’è stato alcun tradimento e non c’è stata alcuna mancanza di rispetto. Solo incompatibilità non risolvibile”.