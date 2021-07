Marco Bocci via di casa? Laura Chiatti risponde con un regalo

Marco Bocci e Laura Chiatti sono in crisi oppure no? Da settimane non si fa che parlare di un allontanamento tra i due, sposati dal 2014 e genitori dei piccoli Enea e Pablo. Da tempo Laura e Marco non si mostrano insieme sui social network e in occasione del settimo anniversario di matrimonio non c’è stato uno scambio di dediche romantiche come accadeva in passato. L’ultimo gossip, spifferato dal settimanale Nuovo, parla di una svolta decisiva: Bocci sarebbe andato via di casa da circa tre mesi.

Un’amica vicina a Laura Chiatti avrebbe assicurato che ormai i due farebbero vite separate e si vedrebbero solo per il bene dei bambini. Una notizia clamorosa che ha fatto il giro del web tanto che non è tardata ad arrivare la reazione dell’attrice lanciata da Federico Moccia col film Ho voglia di te.

A poche ore dalla notizia dell’addio di Marco Bocci, Laura Chiatti ha postato su Instagram un selfie con canotta da basket. “I regali azzeccati di Marco Bocci”, ha scritto la bionda interprete, lasciando intuire che con il marito procede tutto a gonfie vele. Nessun commento, invece, da parte della star di Squadra Antimafia.

Un modo per mettere a tacere le malelingue una volta per tutte o Marco Bocci e Laura Chiatti sono davvero in crisi e stanno facendo il possibile per recuperare il rapporto per il bene dei loro bambini? Qualche giorno fa l’esperto di gossip Investigatore Social ha infatti spiegato che la coppia vorrebbe restare unita per i piccoli Enea e Pablo.

I bambini hanno 6 e 5 anni e sono molto legati ad entrambi i genitori. Marco Bocci e Laura Chiatti sono convolati a nozze nel luglio 2014, dopo soli sei mesi di fidanzamento. Un colpo di fulmine che ha portato entrambi ad allargare subito la famiglia.

Perché Laura Chiatti è dimagrita

Nell’ultimo selfie postato su Instagram è impossibile non notare il fisico asciutto di Laura Chiatti. L’attrice 39enne è dimagrita parecchio. Le pene d’amore non c’entrano così come non si tratta di anoressia, come spifferato da qualche hater. Laura ha scoperto di avere alcune allergie alimentari che l’hanno portata a rivedere la sua dieta quotidiana e che, inevitabilmente, hanno influito sul suo corpo.