Marco Bocci, lutto per l’attore: il triste messaggio di Laura Chiatti

Marco Bocci, lutto nella famiglia dell’attore: è morta la zia Giuliana

Lutto per l’attore italiano Marco Bocci, che in queste ultime ore ha perso un parente. Scendendo nel dettaglio, si è spenta la zia Giuliana, mamma di Gianluca, il cugino dell’interprete. Ricordiamo che quest’ultimo è salito sul palco di Amici di Maria De Filippi, lo scorso anno, insieme a Marco. I due si esibirono in un ballo, per una sfida contro gli altri due giudici, Ermal Meta e Giulia Michelini. Ora su Instagram, Laura Chiatti condivide un messaggio molto commovente per la zia scomparsa, dando così pubblicamente il suo addio alla donna. Sono tanti i commenti di condoglianze per i due attori da parte dei fan, che conoscono Gianluca e la mamma Giuliana proprio attraverso i social.

Lutto nella famiglia di Marco Bocci e Laura Chiatti: l’attrice condivide un messaggio commovente

“Ama la vita e amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire”, inizia così il commovente messaggio di Laura su Instagram. La moglie di Marco Bocci è profondamente addolorata per la morte della donna, tanto che si lascia andare a un addio pubblico. “Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita… buon viaggio mia Giuliana Cecchini, nessuno ha amato questa vita più di te”, conclude la nota attrice italiana. Un grave lutto per Bocci, che intanto preferisce restare in silenzio. Visto il legame con il cugino Gianluca, sicuramente Marco era molto legato alla zia Giuliana.

Marco Bocci e Laura Chiatti: un periodo non proprio facile per la coppia della televisione italiana

Sono tanti i follower che si stringono intorno alla famiglia, a cui cercano di dare solidarietà e amore per la morte della zia Giuliana. Sicuramente questo non è uno dei periodi più facili per Marco e Laura. La nota coppia della televisione e del cinema non sta affrontando dei momenti tranquilli. Infatti, lo scorso anno Bocci ha dovuto combattere contro dei problemi di salute. Non solo, la coppia ha anche dovuto subire, recentemente, un furto all’interno della propria abitazione.