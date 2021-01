Marco Bocci in Made in Italy: Francesco Monte scrive a Laura Chiatti

Ritorno alla fiction Mediaset per Marco Bocci. Dal 13 gennaio 2021 l’attore è uno dei protagonisti di Made in Italy, serie che racconta la nascita della moda italiana. Marco indossa i panni di John, un fotografo stimato e rubacuori, che intreccia una breve relazione con la protagonista Irene Mastrangelo (Greta Ferro). Come sempre Bocci ha ricevuto il supporto della moglie Laura Chiatti, che apprezza il suo lavoro e la sua carriera.

Prima della puntata su Canale 5 l’attrice ha invitato tutti i suoi follower di Instagram a non perdersi Made in Italy, la nuova fiction Mediaset. Un post che è subito piaciuto a tante persone, che apprezzano il fatto che Laura supporti in ogni occasione il marito. Tra i tanti messaggi non è sfuggito quello di Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi cantante e attore, ha fatto sapere di aver già visto tutte le puntate della nuova serie di Marco Bocci.

“Già divorata su Amazon! Grande Marco”, ha dichiarato Francesco Monte, che ha ricevuto un cuoricino da parte di Laura Chiatti. Il bel tarantino è dunque un appassionato di Made in Italy, che prima di approdare su Canale 5 ha fatto il suo debutto un anno fa su Amazon ed è stata già venduta in tanti paesi del mondo. Chi non vuole aspettare la programmazione Mediaset può infatti recuperare la serie in streaming sulla piattaforma Amazon.

Non solo il commento di Francesco Monte: anche Marco Bocci ha ringraziato la moglie per il suo sostegno con una serie di cuoricini. Passano gli anni ma l’amore tra Bocci e Laura Chiatti resta forte e magico. I due sono felicemente sposati dal 2014, hanno due figli Enea e Pablo, e formano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo.

Made in Italy, la nuova fiction con Marco Bocci

Made in Italy racconta la nascita della moda italiana negli anni Settanta attraverso le vicende di una rivista di fantasia di nome Appeal. Qui viene assunta Irene, la protagonista della serie interpretata da Greta Ferro. La ragazza è una studentessa che proviene da un’umile famiglia del Sud trapiantata a Milano. Nei corridoi del giornale trova la sua strada professionale e privata…