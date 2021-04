Marco Bocci furioso in autostrada: Laura Chiatti condivide il surreale video

Piccola disavventura avvenuta nelle scorse ore in autostrada per l’attore Marco Bocci, che si è lasciato andare ad uno sfogo in auto mentre la moglie Laura Chiatti riprendeva tutta la scena con il suo smartphone. Le immagini sono state condivise in una Instagram stories sul profilo social dell’attrice.

Sempre molto attiva sui social network, la Chiatti è solita riprendere molti momenti della sua quotidianità; quindi non poteva non documentare ciò che nelle scorse ore è accaduto al marito. Nel breve video ripreso dall’attrice, si vede il marito visibilmente adirato intento ad argomentare con una persona (una voce fuori campo, probabilmente un casellante ndr) ad un casello autostradale.

Sulle immagini pubblicate la Chiatti ha apposto delle faccine sorridente, per attestare con tutta evidenza il momento divertente, a tratti surreale che stavano vivendo. A dispetto però dell’allegria e della leggerezza con cui ha preso la situazione Laura, Marco non sembra affatto divertito. Anzi.

Anche se al momento non è dato sapere con esattezza cosa è successo ai due attori, è possibile dedurre dall’audio delle due Instagram stories pubblicate dalla Chiatti. Bocci è accusato dal casellante di aver fatto inversione di marcia in autostrada.

Un’accusa grave, che avrebbe delle conseguenze gravi per l’attore se ciò corrispondesse a verità. La replica di Marco Bocci però non si è fatta attendere. Visibilmente spazientito e adirato, l’attore ha risposto: “Ma le pare che faccio inversione di marcia in autostrada?“.

Il casellante, come si sente nell’audio pubblicato, afferma che ci sarebbero i filmati dell’inversione di marcia. Come saranno andati veramente i fatti? Sicuramente della vicenda si continuerà a parlare per molto tempo ancora.

Una scena decisamente surreale, a tratti kafkiana, ma anche divertente che ha strappato più di un sorriso nei sostenitori dei due attori, che non hanno potuto commentare i fatti se non con parole di giubilo.