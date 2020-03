Marco Bocci figli, Storie Italiane: “Bisogno di vivere, no trappola”

Figli Marco Bocci e Laura Chiatti: l’attore parla del difficile momento che stanno attraversando, anche i bambini non sono estranei a ciò che sta accadendo

Marco Bocci è stato contattato da Eleonora Daniele durante l’ultima puntata andata in onda di Storie Italiane. L’attore ha voluto porre l’attenzione ai propri figli, ai quali non mancano mai né le sue attenzioni né quelle di Laura Chiatti: sta facendo di tutto per non annoiarli mai, per non farli “sentire in trappola”, come ha spiegato lui stesso. Bocci ha poi confessato quello che fa in questi giorni difficili per scacciare via le ansie.

Le parole di Marco Bocci sui figli: cosa sta facendo per loro?

Eleonora Daniele – che ieri ha spiegato come mai continua a lavorare – ha posto delle domande all’attore Marco Bocci, che ha fatto una confessione sui figli: “Sto vivendo rinchiuso in casa e la maggior parte del tempo lo spendo per i miei bambini. Devi intrattenerli sempre per non farli sentire in trappola. Hanno bisogno di vivere, di sfogarsi fisicamente e quindi investiamo il 95% del tempo per loro. Poi è chiaro che ci sono momenti di up and down. Insieme suoniamo, leggiamo, inventiamo fiabe”.

Marco Bocci pensa al futuro: le sue attività principali

Marco Bocci ha spiegato cosa sta facendo in questi giorni: “Io in questo momento scrivo tanto, progetto lavori in vista di quando finirà questo momento”. E infine si è rivolto a tutti gli italiani: “Questo è uno dei momenti in cui l’unione fa la forza. Noi ci sentiamo stretti in casa, ma ci si deve sostenere. Per noi è fondamentale metterci a disposizione e condividere. Ci deve essere il bisogno di metterci insieme, rispettare le regole, per uscire il prima possibile”.