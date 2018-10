Marco Bocci e Laura Chiatti: le parole di Beatrice Valli di Uomini e Donne

Le tenere parole della Valli per Bocci-Chiatti

Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, commenta una foto pubblicata sul profilo Instagram di Laura Chiatti. L’immagine raffigura l’allegra e felice famiglia che Laura Chiatti e Marco Bocci hanno formato assieme ai loro due splendidi bambini, Enea e Pablo. La Valli, attuale compagna dell’ex tronista Marco Fantini, commenta così la foto: ” Che belli, fate emozionare” tutto contornato da dei bei cuoricini rossi. Tanti poi i commenti piovuti sotto questa tenerissima immagine, dall’ex Miss Italia Miriam Leone, all’attrice Nicoletta Romanoff anche lei mamma di ben quattro figli.

Un grande amore tra Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono conosciuti e subito il 5 luglio di quattro anni fa si sono promessi amore eterno davanti a Dio. Belli e bravi, i due attori perugini vivono il loro amore che va sempre più a gonfie vele. Laura e Marco sono il ritratto della felicità, come mostra la foto sul social, nonostante momenti difficili come il periodo del suo lungo ricovero in ospedale a causa di un herpes che era arrivato al cervello. Bocci ha dichiarato in una intervista a Verissimo: “Per fortuna la causa è stata individuata subito e di conseguena la cura e non ho avuto conseguenze. Laura mi è stata sempre vicino”.

Inanmorati e impegnati nel loro lavoro

Marco Bocci si è finalmente ben ripreso dal suo malore anche grazie alle cure amorevoli della sua Laura Chiatti. Ora lui sarà in televisione su Canale 5, impegnato con una nuova stagione della fortunata serie Solo. Lei sicuramente farà un tifo sfegatato per il suo bel marito, magari in compagnia dei loro piccoli bimbi, biondissimi e dolcissimi!