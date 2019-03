Marco Bellavia: la storia con Paola Barale e il retroscena con Gianni Sperti

Vieni da me: Marco Bellavia parla della relazione con Paola Barale e svela un retroscena su Gianni Sperti

Marco Bellavia, volto storico e molto amato della tv per ragazzi tra gli anni ’80 e ’90, recentemente è tornato alla ribalta per alcune dichiarazioni sulla sua carriera interrotta. L’attore e conduttore, ex “valletto” di Forum accanto a Paola Perego, ha affermato che oggi sarebbe pronto a tornare sul piccolo schermo, partendo magari da qualche reality. Intanto oggi 28 marzo è stato fra gli ospiti del programma Vieni da me, dove ha parlato dei motivi che lo hanno allontanato dai riflettori. Bellavia nel periodo della celebrità ha avuto una relazione di circa due anni con Paola Barale. Così a Caterina Balivo ha svelato un retroscena che riguarda anche Gianni Sperti. “Lasciai la moto a casa sua e lei mi fece uno scherzetto. Vivevamo insieme, quindi dovevo cercarmi un’altra casa. Lei fece un filmino con Gianni Sperti, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico, e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto”, racconta divertito sulal fine della storia con Paola. Un ricordo che ha fatto sorridere anche la Balivo, che gli ha poi fatto vedere un filmato della Barale, ospite proprio da lei, dove afferma che Marco Bellavia da giovane era molto avvenente.

Marco Bellavia da Caterina Balivo racconta come si è allontanato dalla tv

Dopo il grande successo degli esordi in serie televisive per bambini e ragazzi come Love me Licia, Bellavia non ha lavorato moltissimo in televisione, anche per suo volere. “Mi sono impigrito e mi sono allontanato dal giro. Quindi ho smesso, ma poi ci sono tante altre cose che mi hanno fatto riflettere. Ho fatto una gran fatica nel passare dalla tv dei ragazzi a quella dei grandi”, ammette a Vieni da me (dove è intervenuta anche la bella Francesca Cavallin), tornando a quelle dichiarazioni di cui sopra.

Marco Bellavia e il nuovo amore con Elena

Dopo Paola Barale, il bel Marco ha avuto vari flirt, ma oggi è felicemente impegnato con Elena, anche lei ospite in studio, che ha detto sul loro incontro: “Mi contattò su Facebook, ma io ero fidanzata. Il mio ex mi fece togliere dai social, quindi quando sono stata lasciata sono tornata sui social e lui mi ha ricontattata”. Bellavia da lei ha avuto un figlio, Filippo, nato nel 2017.