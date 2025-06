Marco Bellavia, ira su Bonolis e Bruganelli: “Cosa mi promisero, mai sentiti”

Ogni promessa è debito. E se non la si rispetta, qualcuno potrebbe avere da ridire. Il proverbio cade a fagiolo per descrivere ciò che è accaduto nelle ultime ore. Il conduttore Marco Bellavia, storico volto di Bim Bum Bam, ha puntato il dito contro Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ricordando che la produttrice televisiva, quando si interruppe la sua tragica esperienza al Grande Fratello Vip, gli aveva assicurato che con l’allora coniuge gli avrebbe dato una mano sul fronte professionale. A quanto pare, le cose sono andate diversamente. Ora Bellavia ha ritirato fuori la questione con una mossa piuttosto discutibile.

Breve riassunto dell’intera vicenda. Bellavia nel 2022 è entrato nella Casa più spiata d’Italia. Ci rimase pochi giorni. Decise di ritirarsi. All’epoca soffriva di depressione e forte stress. Molti dei suoi compagni d’avventura non gli furono per nulla d’aiuto. Infatti, per giorni, si parlò ovunque, in riferimento al suo caso e agli altri inquilini vip, di bullismo.

All’epoca, una delle opinioniste del reality show era Sonia Bruganelli che, pubblicamente, tramite un intervento social, promise che lei e Bonolis avrebbero dato un sostegno concreto a Bellavia. “Marco va aiutato fuori la Casa ed io e Paolo lo faremo”, digitò la produttrice su Twitter il 3 ottobre del 2022, un paio di giorni dopo il ritiro del conduttore dal GF Vip.

A detta di Bellavia, Bonolis e Bruganelli non si fecero mai sentire. Nelle scorse ore, tra le storie Instagram, ha fatto apparire dei messaggi di protesta nei confronti dei due ex coniugi. Bonolis di recente ha rilasciato delle dichiarazioni, affermando che andrebbero vietati i cellulari ai ragazzi fino a 16 anni. Bellavia ha commentato l’esternazione, cogliendo la palla al balzo per entrare a gamba tesa: “Caro Paolo Bonolis, è mica solo un problema dei giovani. Tu invece usalo di più e fatti sentire“.

In un secondo post, l’ex gieffino vip ha rilanciato un vecchio articolo del 2022 dal titolo “Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vicini a Marco Bellavia, lo aiuteremo!“. Poi la bordata: “Secondo voi si sono fatti vivi?“. In una terza storia ha invitato i followers ad acquistare il suo libro “Depresso? (Qui e Ora)”. Insomma, pare che il conduttore abbia voluto cavalcare la vicenda della mancata promessa mantenuta per farsi di riflesso pubblicità per quel che riguarda la vendita della sua opera.

Va inoltre rimarcato un altro dettaglio relativo all’intera vicenda. Ad esporsi pubblicamente nel 2022 per Bellavia, con tanto di impegno a dare una mano, fu soltanto Sonia Bruganelli. Vero è che lei si prese la responsabilità di menzionare l’allora marito, ma è pur vero che quest’ultimo non si è mai pronunciato in prima persona sulla questione.