Bufera sul Grande Fratello Vip 7. Marco Bellavia è fuori dal gioco. Il conduttore, che nei giorni di permanenza nella Casa più più spiata d’Italia ha manifestato diversi problemi relativi alla depressione, ha abbandonato. DavideMaggio.it ha reso noto che la scelta non è stata presa autonomamente dal concorrente bensì assieme al team di autori del reality show che non avrebbero ritenuto le sue condizioni idonee per proseguire il cammino televisivo. Dopo che è stata diffusa la news, si è scatenato il pandemonio sulla trasmissione e su gran parte dei vip, accusati di non aver mostrato alcuna empatia nei confronti di Bellavia. Si è anche parlato di bullismo. Sulla vicenda è intervenuta anche Elena Travaglia, l’ex moglie del volto di Bim Bum Bam.

“Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in Casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”. Così Elena, evidentemente rabbiosa per l’epilogo del percorso dell’ex marito al GF Vip. La donna ha ringraziato un solo concorrente del reality: “Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”.

In effetti la Fiordelisi è stata una delle poche, insieme a Luca Salatino, a mostrare vicinanza a Bellavia. Così l’ex schermitrice dopo che Attilio Romita ha letto il comunicato del GF Vip in cui il resto della Casa è stato informato dell’abbandono di Marco:

“Per me è opportuno chiedere scusa a Marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene. Aveva la pressione di tutti che l’avete attaccato”.

L’addio di Marco Bellavia è una delle pagine più tristi della storia del Grande Fratello Vip 7

Il triste epilogo del cammino di Bellavia è una delle pagine più tristi della storia del Grande Fratello Vip. Vedere un uomo in evidente difficoltà venire marginalizzato e isolato da un gruppo di persone ‘grandi e vaccinate’ è stato uno spettacolo pietoso, a tratti disumano. Ha regnato l’indifferenza proprio in quelle persone che in più frangenti sono state protagoniste in passato di interviste strappalacrime in tv, riempiendosi la bocca di buoni propositi altruistici. Come recita un saggio proverbio, però, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

L’auspicio è che diversi elementi che popolano la Casa più spiata d’Italia, ora, si facciano un profondo esame di coscienza. La speranza è che si rendano conto che l’egocentrismo e l’ignoranza spingono a commettere errori e a provocare danni incalcolabili.