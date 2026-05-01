Marco Barry, “frase grave su Raz Degan” al Grande Fratello Vip: cos’ha detto, Manzini spiffera tutto

Marco Berry di nuovo al centro delle polemiche per alcune frasi ‘spigolose’ pronunciate al Grande Fratello Vip. L’ex inviato delle Iene si è lasciato sfuggire parole tutt’altro che carine nei confronti della compagna di avventura Lucia Ilardo. A colpire ancor più, però, è stato quanto ha dichiarato su Raz Degan. Per chi non lo sapesse, Berry e il modello israeliano hanno lavorato insieme nel 2010 e nel 2011, quando entrambi furono protagonisti di “Mistero”, programma di Italia 1. Francesca Manzini ha ascoltato quanto riferito dall’illusionista, riportando il suo discorso a Raul Dumitras.

Grande Fratello Vip, la frase spigolosa di Marco Berry su Raz Degan

Manzini e Berry, nelle scorse ore, hanno avuto una discussione. La comica ha accusato il conduttore di averle rivolto domande infelici sul rapporto complesso che ha con la sorella. Durante questo scambio ruvido di opinioni, i due sono finiti a parlare anche di Lucia Ilardo e Raz Degan. Manzini, successivamente, ha avuto un dialogo con Dumitras e ha raccontato a quest’ultimo che l’ex volto delle Iene ha riservato commenti tutt’altro che lusinghieri nei confronti dell’ex di Paola Barale e dell’ex concorrente di Temptation Island.

“Lucia avrà pure i suoi difetti e farà sbagli, ma dire che non vale niente è troppo. Si può dire a una ragazza che non vale nulla o vale poco?”, il ragionamento della comica a colloquio con Raul. Manzini ha poi riportato quel che avrebbe detto Barry su Degan: “Pure prima, sempre Marco su Raz Degan ha detto cose gravi. Sì, ha detto che è matto vero. Ma se quello lo viene a sapere, pensi che poi non si…”

Francesca Manzini critica l’ex iena

La regia, avendo colto rapidamente che il discorso stava scivolando in territori ‘pericolosi’, ossia che stava andando a tirare in ballo un personaggio noto che nulla ha a che fare con il reality, ha prontamente tolto l’audio. Non si sa quindi che cos’altro avrebbe detto Berry su Degan e perché abbia usato l’espressione “matto vero”. Poco dopo Manzini è stata ripresa nuovamente, intenta a dire che l’ex inviato delle Iene farebbe bene a porre attenzione ai termini che usa, oltre ad accusarlo di essere poco coerente per ciò che fa rispetto a quel che dice.

“Poi con uno come lui che professa sensibilità, non te lo aspetti. Come se io che sono un’imitatrice, facessi sempre ridere e poi invece fossi sempre triste. Non mi aspettavo certe uscite da lui”, l’opinione della comica che ha poi parlato con l’amico Raimondo Todaro. Anche con il coreografo ha esternato tutto il suo disappunto per alcuni comportamenti e alcune uscite di Barry, citando un non meglio precisato aneddoto riguardante un tassista e una persona straniera.

“Ha avuto un’altra uscita indelicata – ha narrato Manzini – Barry ha detto: ‘Pensa a un nero, se fosse stato un nero se ne sarebbe andato con il telefono’. Questa cosa è degna di una persona educata e sensibile?” Anche davanti a una simile situazione, Francesca ha puntato il dito contro l’ex iena, sostenendo che sia incoerente tra quel che professa e quel che fa: “Da uno che è sensibile e vicino all’umanità e a tutte le persone del mondo. Renato stava raccontando l’aneddoto del tassista e lui se n’è uscito con, ‘se fosse stato un nero se ne sarebbe andato con il telefono’. Noi tutti siamo stati zitti, ma non è bello“.