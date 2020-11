Marco Baldini è diventato padre: l’annuncio, il nome scelto e la dedica

Non è mai troppo tardi per essere padri. All’età di 61 anni Marco Baldini è diventato genitore per la prima volta. Ad annunciarlo al grande pubblico è stato lui stesso con un post su Instagram, alla quale ha ‘agganciato’ una dedica dolce rivolta al neonato figlio Leonardo.

Nato dall’unione con la compagna Aurora, il piccolo è da tempo atteso dalla coppia, che con grande entusiasmo ne aveva annunciato l’arrivo lo scorso settembre. Anche in questo caso la news era stata data sui social dove aveva fatto capolino una tenera fotografia con il pancione della donna incinta.

“Niente di proibito, Tu sei benvenuto al mondo, E’ come una giostra la mente. Tu sei padrone di tutto e di niente, Gigante!”. Così lo speaker radiofonico su Instragram. Come è evidente Marco ha scelto le parole del pezzo musicale Gigante di Piero Pelù per dare il benvenuto al piccolo Leo. A corredo della dedica musicale al figlio, vediamo una piccola manina che afferra con tenerezza il dito di Baldini, quasi a volersi aggrappare a questa nuova avventura che è la vita.

Marco Baldini e Aurora sono diventati mamma e papà di Leonardo: come si sono conosciuti

Stando a quanto raccontato da Baldini durante il programma Rai ‘Vieni da me’, l’incontro con Aurora è stato del tutto casuale. Erano in un bar per prendere un aperitivo. Lei usciva da un periodo non facile, a causa di alcuni problemi matrimoniali. Anche per Marco le cose non andavano benissimo. I due si sono ritrovati a parlare ed hanno capito che tra loro ci sarebbe potuta essere una grande intesa.

Baldini, quindi, ha aggiunto che quella che sarebbe divenuta madre di suo figlio e sua compagna non sapeva chi fosse. Non avendolo riconosciuto, non era al corrente nemmeno del suo passato fatto di sali e scendi vertiginosi. Così, la relazione è nata totalmente in modo naturale, senza pregiudizi di sorta. Oggi i festeggiamenti per il piccolo Leonardo!

Una situazione, spiegava sempre Baldini, che lo ha messo a suo agio fin da subito nel rapporto con la compagna, in quanto riuscì a far emergere la sua parte più vera.