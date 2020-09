Marco Baldini diventa papà a 61 anni: l’annuncio

Marco Baldini è tornato alla ribalta della cronaca per un annuncio fatto nelle scorse ore sul suo profilo ufficiale non popolare social network di condivisione Instagram. Il conduttore ha condiviso con i numerosi fan la gioia per l’arrivo di un bebè. Sembra che la lieta novella anche se non fosse nota ai fan, era già cosa nota per un gruppo ristretto di amici della coppia. Il legame con la sua compagna è stato molto importante anche per la rinascita dello speaker radiofonico, che in passato ha attraversato dei momenti di difficoltà. Stando a quanto raccontato da Baldini durante il programma Rai Vieni da me, l’incontro con Aurora è stato del tutto casuale. Erano in un bar per prendere un aperitivo. Lei usciva da un periodo non facile, a causa di alcuni problemi matrimoniali. Anche per Marco le cose non andavano benissimo. I due si sono ritrovati a parlare, quindi hanno capito che tra loro c’era una grande intesa.

L’annuncio di Marco Baldini su Instagram

Nel raccontare il giorno del loro primo incontro, Baldini ha rivelato un particolare non da poco. Aurora non sapeva chi fosse Marco. Grazie a questo, lo speaker è riuscito a far emergere la sua parte più vera, mettendosi a nudo davanti a quella donna, che sarebbe poi diventata la sua partner e madre di suo figlio. Marco ha voluto condividere con i fan su Instagram uno scatto dolce e romantico. Nell’immagine si vede infatti lo speaker intento a baciare il grembo di Aurora, arrotondato dalla gravidanza. A corredo dello scatto le seguenti parole: “Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora“.

Marco e il sogno diventato realtà

Nonostante i circa 30 anni di differenza tra i due, l’amore tra Marco e la sua compagna non ha mai visto momenti d’incertezza. I due stanno insieme da quattro anni. Proprio lo scorso anno, durante un’intervista nel salotto di Rai 1 di Caterina Balivo a Vieni da me, Baldini annunciava il desiderio della coppia di avere un figlio. Un sogno che diventato realtà.