Marco Baldini: le parole su Caterina Balivo e il rifiuto a tre show importanti

Tempo di bilanci e riflessioni per Marco Baldini che quest’anno è stato ospite fisso di Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo (la trasmissione è stata archiviata, la conduttrice ha lasciato il timone per dedicarsi ad altri progetti). Il 61enne toscano, tramite una diretta Facebook, ha così tirato le somme della sua situazione attuale dal punto di vista professionale, spiegando che nell’ultimo periodo ha rifiutato tre proposte lavorative provenienti dal piccolo schermo. Estremamente soddisfacente invece l’esperienza nello show della Balivo, dove ha avuto sì un piccolo spazio ma in quei pochi minuti ha potuto esprimersi in modo libero. Baldini ha inoltre confidato che il 3 settembre farà un annuncio molto importante. Non chiaro se la news riguarderà la sua vita privata (magari diventerà papà?) oppure la sua carriera.

Marco Baldini a ruota libera: Caterina Balivo, la tv e i rifiuti alle trasmissioni

Baldini ha dichiarato che alla sua età è opportuno fare solo cose che divertano e non prestarsi a ogni iniziativa se non c’è passione. Si è passati al capitolo Vieni da me. Il conduttore radiofonico afferma che il programma gli “ha fatto guadagnare dei soldini” – che però deve ancora vedere (“comunque arriveranno”) – , ma soprattutto lo ha messo a proprio agio. “Caterina mi dava quei 4-5 interventi dove in un minuto potevo dire ca….ate e mi divertivo”. Baldini ha detto poi che gli hanno offerto tre trasmissioni “importanti” nell’ultimo periodo ma a tutte ha detto di no. “Preferisco rimanere come sto, con le pezze al c…o”, ha spiegato in modo colorito, ribadendo che se non vede possibilità di essere sereno opta per non andare in tv. E in quali show lo si potrebbe vedere? Marco ha snocciolato tre cose che lo interesserebbero: una sorta di Quelli della notte, una serata-minch….ta con Fiorello e Propaganda Live.

Vieni da Me, programma chiuso

Si è conclusa l’avventura di Vieni da Me. Lo show è stato tolto dai palinsesti. La decisione di non proseguire è stata di Caterina Balivo (dopo che la conduttrice ha detto che non ci sarebbe stata per una terza stagione la Rai ha archiviato il programma). La campana ha spiegato di voler dedicarsi ad altre esperienze e che dopo anni di diretta quotidiana ha deciso di fermarsi per essere più presente in famiglia. E il futuro? Delle prime serate o uno show nel weekend? Questo è quel che raccontano i rumors. Al momento la Rai non ha affidato alcun progetto tv alla Balivo ma non è detto che ciò non possa avvenire a breve.