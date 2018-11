La Marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne?

La Marchesa d’Aragona pronta per Uomini e Donne

La Marchesa d’Aragona pronta per il trono over? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sia pronta a debuttare sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal nuovo numero del settimanale Spy, la Marchesa vorrebbe partecipare alla trasmissione di Canale 5. In realtà non è ancora chiaro se la Marchesa intenda far parte delle dame oppure degli opinionisti. Il settimanale che lancia la notizia non rilascia ulteriori dettagli in merito: “Mi dicono che la marchesa vorrebbe tanto partecipare alla trasmissione perchè la sua icona di riferimento è Tina Cipollari”. Proprio Tina Cipollari nelle scorse settimane aveva espresso il suo appoggio alla Marchesa con un messaggio che le aveva recapitato dopo l’uscita di Daniela dalla casa. Quale sarà la verità?

La marchesa d’Aragona: nuovi progetti dopo il GF Vip 3

Il settimanale Spy lancia dunque la notizia bomba relativa ad una probabile e prossima partecipazione della Marchesa d’Aragona al programma quotidiano di Maria De Filippi. Al momento non è ancora arrivato alcun commento di conferma o smentita né dal programma né dalla diretta interessata. Le novità per la marchesa d’Aragona però non finiscono qui. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3, la Marchesa non si è fermata un attimo e, tra un’ospitata in tv e l’altra, ha messo in cantiere diversi progetti. Pare infatti che Daniela sia pronta anche per una nuova avventura teatrale, con lo scopo di esporre un monologo sulla sua vita e sulle buone maniere.

Marchesa d’Aragona: ad Uomini e Donne come opinionista o dama?

La Marchesa d’Aragona sbarca dunque ad Uomini e Donne? Nell’amato programma di Maria De Filippi la Marchesa potrebbe proporsi come opinionista o potrebbe entrare a far parte del gruppo delle dame. Di certo la sua presenza porterebbe una ventata di novità e farebbe molto discutere soprattutto alla luce di tutte le polemiche che hanno accompagnato la partecipazione di Daniela al Grande Fratello Vip 3.