Marchesa d’Aragona laurea comprata? Nuove accuse da Lisa Fusco

La laurea della Marchesa d’Aragona: Lisa Fusco torna ad attaccare Daniel Del Secco

Continua a far discutere la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. A Pomeriggio 5, nella puntata in onda martedì 13 novembre, si è tornato a parlare della vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. E dopo il titolo nobiliare si è messo in discussione pure il titolo universitario. Da anni l’ex protagonista di Pechino Express afferma di essere laureata in Estetologia ma secondo qualcuno non è così. È stata Lisa Fusco a farlo sapere nello studio di Barbara d’Urso, assicurando che la Marchesa avrebbe comprato la laurea anziché ottenerla con studio e fatica. “Me lo ha detto il marito”, ha asserito la Subrettina napoletana, come potete vedere nel video più in basso.

Morena Funari a Pomeriggio 5: “La laurea della Marchesa non esiste”

Tutto è iniziato quando Morena Funari, vedova di Gianfranco Funari, ha pubblicamente invitato la Marchesa d’Aragona a mostrarle l’attestato che certifica la sua laurea. A detta dell’opinionista di Barbara d’Urso quello di Daniela del Secco non sarebbe un titolo universitario ma un semplice diploma. Perentoria Lisa Fusco che, dopo essersi scontrata più volte con la Marchesa, ha chiarito: “L’ha comprata”. Sarà la verità?

La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona contro tutto e tutti

Come reagirà la Marchesa d’Aragona a queste nuove accuse? Molto probabilmente con nonchalance, come fatto nei giorni scorsi nei confronti di Riccardo Signoretti. “Non regalo altra pubblicità a questa persona, se ne occuperanno i miei legali”, ha ribadito Daniela.