La Marchesa d’Aragona non è davvero laureata? L’accusa di Riccardo Signoretti e il messaggio di Tina Cipollari

A Domenica Live si continua a discutere della Marchesa d’Aragona. L’ultima puntata si è aperta con una lunga invettiva di Riccardo Signoretti, giornalista e direttore di Nuovo, contro Daniela Del Secco. L’uomo ha accusato la sua vecchia amica e collaboratrice di diffondere solo bugie su bugie. Come quella sulla laurea che, a detta di Signoretti, sarebbe solo una menzogna. L’ex del Grande Fratello Vip ha rimarcato in più di un’occasione di essersi laureata in Estetologia presso l’Università Leonardo Da Vinci di Roma. “Non è una laurea ma solo un attestato”, ha assicurato l’opinionista di Barbara d’Urso, che ha poi messo in discussione l’impegno di Daniela come giornalista.

Riccardo Signoretti: “La falsa Marchesa giornalista? Non ha rispettato le regole”

“Dice di essere una giornalista iscritta all’Ordine ma forse non sa che i giornalisti non possono diffondere i dati privati di altre persone. Lei ha pubblicamente parlato della malattia dell’ex marito, non sapendo che c’è la legge sulla privacy. Inoltre i giornalisti non possono fare pubblicità e lei, con il suo volto, sponsorizza le sue creme”, ha fatto sapere Riccardo Signoretti. Accuse alle quali la Marchesa d’Aragona ha risposto con un secco “no comment”. “Non regalo altra pubblicità a questa persona, se ne occuperanno i miei legali”, si è limitata a dire Daniela, che ha invece spifferato di un messaggio arrivato da parte di Tina Cipollari.

Marchesa d’Aragona: “Tina Cipollari mi ha scritto un messaggio di recente”

“Dopo che sono uscita dal Grande Fratello Vip Tina Cipollari mi ha scritto un messaggio. Mi ha detto che nonostante le polemiche lei è con me”, ha confessato la Marchesa d’Aragona a Domenica Live. Di conseguenza Daniela ha smentito le accuse di Simone Di Matteo, il migliore amico di Tina con la quale la Cipollari ha partecipato qualche tempo fa a Pechino Express. “Mai visto e mai conosciuto. Trovo tutto questo grottesco ma allo stesso tempo mi fa tenerezza. Cosa non si fa per un minuto di pubblicità… Intanto il cachet delle mie serate lievita…”, ha sentenziato la Del Secco.