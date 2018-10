By

Tina Cipollari e la Marchesa d’Aragona: le parole di Simone Di Matteo a Domenica Live

A Domenica Live si continua ad indagare sulla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. L’ultima testimonianza è arrivata da Simone Di Matteo, scrittore, migliore amico di Tina Cipollari ed ex concorrente di Pechino Express. Proprio durante il programma di Rai Due Simone ha conosciuto Daniela, ospite dell’edizione del 2016 dopo aver già partecipato all’adventure game nel 2013. “In un ristorante la Marchesa ci ha raccontato che si era costruita questo personaggio e si era ispirata proprio a Tina, quando aveva esordito a Uomini e Donne facendo la Vamp”, ha rivelato Simone a Barbara d’Urso. “Tina ha esordito in tv con gli abiti eleganti, il maggiordomo e il pupazzo di pezza”, ha ricordato Di Matteo. Tutti elementi che ricordano molto la concorrente del Grande Fratello Vip…

Daniela e Tina hanno lavorato insieme a due programmi tv

Non solo Pechino Express, Daniela Del Secco d’Aragona e Tina Cipollari hanno lavorato insieme pure a Selfie-Le cose cambiano, la trasmissione di Canale 5 creata da Maria De Filippi e condotta da Simona Ventura nel 2016. Le due sono state giurate del format e non hanno mai avuto particolari screzi, segno che sono sempre andate d’amore e d’accordo. Come reagirà ora Daniela alle parole di Simone Di Matteo?

Daniela Del Secco d’Aragona continua a smentire tutto

Nelle ultime settimane la Marchesa d’Aragona ha seccamente smentito ogni diceria o pettegolezzo sul suo conto. “Sono una nobile e lo posso dimostrare”, ha chiarito la donna al Grande Fratello Vip, dove è stata eliminata nel corso della sesta puntata condotta da Ilary Blasi.